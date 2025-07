Giám đốc Công an TP Cần Thơ kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương đảm bảo điều kiện làm việc sau sáp nhập 03/07/2025 13:48

Sáng 3-7, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát thực tế tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố, nhằm nắm bắt tình hình cơ sở vật chất sau sáp nhập. Tham gia cùng đoàn có Trung tá Đinh Tùng An, Phó Giám đốc Công an TP, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ.

Đây là hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước đó, ngày 29-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định về tổ chức, cán bộ theo đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cùng đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, thống kê cơ sở vật chất nhằm có phương hướng bổ sung, sửa chữa kịp thời.

Thực hiện đề án sáp nhập, Công an TP Cần Thơ, Công an tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã phối hợp triển khai nghiêm túc, bảo đảm tinh thần dân chủ, trách nhiệm và hạn chế tối đa xáo trộn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Tại buổi khảo sát, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị chức năng phải khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng cơ sở vật chất, đề xuất phương án sửa chữa, bổ sung kịp thời nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ làm việc, sinh hoạt ổn định sau sáp nhập. Đây là bước đi cần thiết để bộ máy Công an thành phố sớm vận hành hiệu quả, bảo đảm nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.