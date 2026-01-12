Trốn truy nã sang Campuchia, bị bắt ngay khi nhập cảnh về nước 12/01/2026 17:55

(PLO)- Lê Phú Nghĩa trốn truy nã sang Campuchia, khi nhập cảnh về nước thì bị bắt tại cửa khẩu.

Ngày 12-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết sau ít ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự hỗ trợ của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đơn vị này đã bắt giữ thành công và di lý Lê Phú Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), từ cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) về địa phương để tiếp tục điều tra vụ án.

Lê Phú Nghĩa bị bắt tại cửa khẩu. Ảnh: AB

Lê Phú Nghĩa là bị can bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa, khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Nghĩa không chấp hành mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26-12-2025, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa, ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Lê Phú Nghĩa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện Nghĩa đã xuất cảnh sang Campuchia.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiến hành chặn bắt Nghĩa khi người này vừa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.