TP Cần Thơ công bố các quyết định thành lập 6 đảng bộ và chỉ định nhân sự 11/07/2025 20:06

Chiều 11-7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức đảng và công tác cán bộ.

Theo đó, hội nghị đã công bố các quyết định của Thành ủy về thành lập sáu Đảng bộ gồm Đảng bộ các cơ quan Đảng TP, Đảng bộ UBND TP, Đảng bộ Công an TP, Đảng bộ Quân sự TP, Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ và Đảng bộ Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định nhân sự của bốn đảng bộ gồm Đảng bộ các cơ quan Đảng TP, Đảng bộ UBND TP, Đảng bộ Công an TP, Đảng bộ Quân sự TP (riêng Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Y dược Cần Thơ sẽ tổ chức đại hội nên không chỉ định nhân sự).

Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao quyết định thành lập sáu Đảng bộ. Ảnh: TP

Cụ thể, chỉ định ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; hai Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng gồm ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và ông Nguyễn Khánh Tùng, Thành ủy viên.

Chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ba Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Cần Thơ gồm các ông Huỳnh Ngọc Nhã, Hồ Truyền Thống, Lý Tấn Hổ.

Chỉ định ông Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Bí thư là ông Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP.

Chỉ định ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ; hai Phó Bí thư là ông Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và ông Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ.