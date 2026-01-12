Khởi tố chủ tài khoản đăng hàng ngàn video đồi trụy 12/01/2026 17:44

(PLO)- Một người đàn ông ở TP.HCM đã lập tài khoản "Telegram Thamlang9999" tại nhóm Sextop1Vip đăng hàng ngàn hình ảnh, video sex đồi trụy.

Chiều 12-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với PPL (44 tuổi, trú TP.HCM) về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện các hội nhóm, kênh Telegram chuyên đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy với số lượng thành viên lớn. Sau quá trình xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản “Thamlang9999” là PPL.

Tại cơ quan điều tra, anh L khai nhận, từ cuối năm 2024, L đã lập tài khoản Telegram “Thamlang9999” để bắt đầu thu thập hàng nghìn video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Để nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng, L liên hệ mua lại các hội nhóm, kênh có sẵn lượng thành viên đông đảo.

L đã đăng tải hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên các nhóm do mình quản lý nhằm thu hút người tham gia.

Mục đích chính của L không chỉ dừng lại ở việc phát tán văn hóa phẩm độc hại mà còn nhằm mục tiêu trục lợi bất chính. Ngoài ra L còn xây dựng riêng kênh Telegram mang tên “Sextop1Vip”. Đây là kênh tập hợp những video có lượt xem cao nhất. Để tham gia và xem được nội dung trên kênh này, người dùng buộc phải chuyển số tiền 200 ngàn đồng vào tài khoản do L chỉ định.

Tính đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, L đang trực tiếp điều hành: 8 nhóm Telegram với tổng cộng 61.654 thành viên; 24 kênh Telegram với hơn 185.164 lượt theo dõi. Riêng tại kênh “Sextop1Vip”, L đã đăng tải tới 1.287 hình ảnh và 1.297 video có nội dung đồi trụy.

Cơ quan chức năng xác định, ngoài hành vi nêu trên, L còn có dấu hiệu tiếp tay cho các hoạt động tội phạm khác như đánh bạc trực tuyến.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.