Phát hiện 2 người ở TP Đà Nẵng tàng trữ 46 kg pháo nổ 12/01/2026 17:11

Ngày 12-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường An Thắng vừa phát hiện, bắt giữ ĐNH (25 tuổi, ngụ phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) vì có hành vi tàng trữ hàng cấm.

Công an bắt quả tang hai người tàng trữ 46 kg pháo nổ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 9-1, trên đường ĐH6 đoạn thuộc khối phố Phong Nhất, phường An Thắng, Công an phường An Thắng phát hiện H chạy xe máy chở theo một thùng giấy carton có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành dừng xe kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong thùng giấy có chứa năm hộp nghi là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 8,4 kg. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ tang vật.

Trước đó, Công an phường An Thắng cũng đã phát hiện NTH (42 tuổi, ngụ khối phố Thanh Chiêm 2, phường Điện Bàn) tàng trữ năm hộp pháo nổ, có trọng lượng 8,7 kg. Tiếp tục mở rộng xác minh, Công an phường An Thắng tiến hành kiểm tra nơi ở của H, phát hiện, thu giữ thêm hơn 29 kg pháo nổ các loại.