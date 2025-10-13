TP Cần Thơ: 1 khu nhà ở xã hội ở Sóc Trăng cũ xin chuyển từ thấp tầng lên 9 tầng 13/10/2025 18:57

(PLO)- Đến năm 2030, nhu cầu nhà ở xã hội của TP Cần Thơ mới cần khoảng hơn 20.000 căn hộ.

Chiều 13-10, UBND TP Cần Thơ họp với một số sở, ngành và chủ đầu tư để nghe báo cáo tình hình đầu tư nhà ở xã hội tại TP.

Nhu cầu nhà ở xã hội là rất cao

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, chỉ tiêu nhà ở xã hội đến năm 2030 mà Thủ tướng giao cho TP Cần Thơ mới là 16.900 căn.

Tính đến ngày 5-10, TP đã triển khai 10 dự án, trong đó 3 dự án đã hoàn thành, 7 dự án đang triển khai, sau khi làm việc với bảy nhà đầu tư thì có ba dự án còn khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp về tình hình đầu tư nhà ở xã hội. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể giai đoạn 2021-2024, TP đã hoàn thành 2.252 căn hộ nhà ở xã hội. Trong năm 2025, tính đến ngày 5-10, TP hoàn thành 1.073/1.397 căn, đạt 77% chỉ tiêu của năm, số còn lại dự kiến khởi công trong quý IV-2025.

Theo quy hoạch, ba địa phương cũ có 50 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích 220,5 ha, khoảng 21.000 căn hộ. Theo điều tra, đến năm 2030, nhu cầu ba địa phương trước khi sáp nhập trên 20.000 căn hộ.

Theo đánh giá tại cuộc họp, nhu cầu về nhà ở xã hội của TP Cần Thơ mới cao hơn chỉ tiêu Thủ tướng giao đến năm 2030 (16.900 căn). Các địa phương trước đây đều có quy hoạch nhưng sẽ chuyển dịch từ Hậu Giang và Sóc Trăng cũ về TP Cần Thơ.

Các doanh nghiệp nỗ lực đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện dự án

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Công ty Địa ốc Hồng Loan cho biết trong khu 5C đơn vị này có ba block với 1.036 căn, hiện nay có 616 căn người dân vào ở, còn 420 căn chưa khởi công do chưa được giao đất đợt cuối cùng.

Ngoài ra, công ty có một khoản dự phòng là dự án nhà ở xã hội lô 5B với tổng diện tích 13,98 ha, đã giải phóng mặt bằng 100%, khoảng 500 căn, 9 tầng. Dự án này còn đang bị vướng, nằm trong 49 dự án rà soát, thời gian thực hiện dự án đã hết vào tháng 6-2023. Công ty đang đợi UBND TP rà soát, nếu hoàn thiện thì đầu năm 2026 sẽ khởi công.

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ cho biết, trong khu dân cư lô 9A đơn vị có 11 block với 1.601 căn, đã xây dựng xong 7 block với 930 căn, đang triển khai 4 block với 671 căn. Cuối năm 2025, công ty sẽ cất nóc hai block với 341 căn. Dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành 671 căn.

Khu đô thị 5A TP Sóc Trăng (cũ).

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Dầu khí Cửu Long báo cáo về Khu đô thị 5A Sóc Trăng. Theo đó, công ty đã xin chuyển đổi 32.000 m2 trong khu đô thị 5A thành nhà xã hội thấp tầng, mới ép cọc, làm một số tuyến đường, hạ tầng trong khu. Sau đó, công ty xin chuyển sang nhà ở xã hội cao tầng (9 tầng) và đang chờ TP cho chủ trương.

Theo đề xuất cũ làm thấp tầng sẽ có 354 căn, công ty đánh giá là lãng phí quỹ đất nên xin chuyển thành khu ở cao tầng với thiết kế 6 block nhà 9 tầng, khoảng trên 1.000 căn hộ. Hồ sơ công ty đã gửi lần hai sau sáp nhập ba địa phương hồi cuối tháng 8.

“Việc này vừa là điểm nhấn cho khu 5A, vừa tạo được số căn hộ nhiều hơn. Chúng tôi mong UBND TP xem xét và hỗ trợ công ty thực hiện” – đại diện chủ đầu tư kiến nghị.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đề nghị Sở Xây dựng tiếp nhận phản ánh của nhà đầu tư, chủ trì mời sở ngành liên quan để tháo gỡ và báo cáo UBND TP Cần Thơ giải quyết kịp thời.

Theo ông Hòa, để làm được số lượng căn hộ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu đòi hỏi TP phải cập nhật quy hoạch, điều chỉnh cho phù hợp và TP đang tập trung thực hiện việc này.

Ông yêu cầu từ nay đến cuối năm, các dự án nhà ở xã hội đang triển khai nếu gặp khó khăn thì Sở Xây dựng phải báo cáo UBND TP tháo gỡ, nội dung nào vượt thẩm quyền của TP địa phương sẽ báo cáo Trung ương.