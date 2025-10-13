TP Cần Thơ: Chuẩn bị hợp nhất Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ 13/10/2025 10:39

(PLO)- Sau sáp nhập, TP Cần Thơ mới vẫn tồn tại ba Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang và tương ứng là 3 Hội Doanh nhân trẻ nên cần thống nhất thành một Hiệp hội và một Hội.

Ngày 13-10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên họp với các Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) của TP để nghe báo cáo hoạt động và sắp xếp tổ chức bộ máy để phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của TP.

Chủ tịch TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên họp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp trẻ và Hội doanh nhân nữ TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Sở Tài chính cho biết, hiện tại TP Cần Thơ có 7 tổ chức đang hoạt động gồm Hiệp hội doanh nhân TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang và Hội nữ Doanh nhân TP Cần Thơ. Các Hội, Hiệp hội hiện nay có tổng số 1.416 hội viên.

Hiện tại các Hội, Hiệp hội vẫn tiếp tục hoạt động chưa thực hiện sáp nhập, duy trì các hoạt động như trước đây.

Theo báo cáo của các Hội, Hiệp hội, hiện tại hoạt động cũng có những khó khăn nhất định như kinh phí hoạt động sử dụng từ nguồn thu hội phí hoặc vận động tài trợ, không sử dụng nguồn từ ngân sách hoặc tài trợ của cơ quan nhà nước, trụ sở hoạt động hầu hết là đi thuê bên ngoài hoặc được cho mượn để sử dụng (như HHDN Sóc Trăng tạm hoạt động tại trụ sở của Sở Tài chính Sóc Trăng cũ, HHDN Hậu Giang hiện hoạt động online...).

Tại cuộc họp, các Hội, Hiệp hội kiến nghị cần sớm thực hiện việc hợp nhất để tạo sự thống nhất, lớn mạnh, xứng tầm hơn, thuận lợi hơn trong hoạt động.

Nhiều ý kiến kiến nghị sau khi sáp nhập, mong lãnh đạo TP Cần Thơ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và hỗ trợ kinh phí hoạt động; tổ chức các hội nghị chuyên đề về một số ngành hàng xuất khẩu để tạo đầu ra cho doanh nghiệp…

Đại diện VCCI chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long mong rằng không quan trọng ai làm chủ tịch Hiệp hội, quan trọng phải người có khả năng quy tụ các doanh nhân của hai địa phương còn lại thì mới có khả năng làm được.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ chia sẻ khó khăn với các tổ chức Hội, Hiệp hội trong thời gian vừa qua.

Ông Tuyên khẳng định việc kiện toàn các tổ chức này là cần thiết sau khi địa giới hành chính đã thay đổi, từ ba địa phương thành TP Cần Thơ mới thì các Hội, Hiệp hội cũng phải thống nhất để phục vụ cho sự phát triển của TP trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao cho các Hội, Hiệp hội của TP Cần Thơ làm đầu mối, chủ trì đề án hợp nhất hai tổ chức là HHDN và Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ. Trong đó, ông đề nghị các đơn vị dự kiến phương án nhân sự gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20-10. Trường hợp cần thiết, TP sẽ xin ý kiến cấp có thẩm quyền để chỉ định nhân sự trong giai đoạn trước mắt để tiến hành đại hội lần thứ nhất.