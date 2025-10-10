Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: Làm thêm giờ, thêm ngày để khắc phục những tồn tại, hạn chế 10/10/2025 13:04

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, dành thời gian làm thêm giờ, thêm ngày để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Ngày 10-10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa I để sơ kết công tác 9 tháng, triển khai chương trình công tác quý IV-2025; tổng kết Nghị quyết 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tổng kết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu tham dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ ngày 10-10. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của Thành ủy, trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế TP Cần Thơ tiếp tục khởi sắc, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính tăng 7,39% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại tiếp tục phát triển ổn định, có xu hướng mở rộng và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Hoạt động du lịch có nhiều thuận lợi, đạt kết quả khả quan về lượng khách, doanh thu. 9 tháng đầu năm TP đón khoảng 9,34 triệu lượt khách, đạt 85% kế hoạch năm, trong đó, khách lưu trú 4,21 triệu lượt, đạt 86% kế hoạch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 8.000 tỉ đồng, đạt 80% kế hoạch.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, tính đến ngày 29-9-2025, lũy kế giá trị giải ngân đạt hơn 9.189 tỉ đồng, bằng 33,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (gần 27.683 tỉ) và 33,38% kế hoạch vốn giao chi tiết (gần 27.532 tỉ).

14 tập thể nhận bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ TP vì có thành tích tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Ảnh: NHẪN NAM

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục khởi sắc rõ nét, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động gia tăng mạnh, trong khi số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh giảm đáng kể. Theo đó, 9 tháng có 3.277 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn hơn 17.237 tỉ, tăng 27,83% so với cùng kỳ; 590 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 13,38% so cùng kỳ... Đến nay, toàn TP có 21.507 doanh nghiệp đang hoạt động.

Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng. Theo đó, toàn TP đã triển khai 322 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 10,5 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi gần 5,5 tỉ, kiến nghị xử lý khác hơn 5 tỉ, kiến nghị xử lý hành chính đối với 15 tập thể, 143 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra hai vụ, ban hành 107 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11,3 tỉ, đã thu nộp ngân sách nhà nước được 11,1 tỉ.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, bước vào những tháng cuối năm 2025, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều.

Do đó, các cấp, các ngành, địa phương trong TP cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được, dành thời gian làm thêm giờ, thêm ngày để khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra cho cả năm.

Trong đó, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch cán bộ các cấp, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau Đại hội, theo nguyên tắc bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ.

Cùng đó, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP trên tất cả các lĩnh vực…