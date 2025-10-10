Văn phòng ĐKĐĐ Cần Thơ xây dựng quy định về diện tích tối thiểu tách thửa 10/10/2025 09:06

(PLO)- Văn phòng đăng ký đất đai TP Cần Thơ đang xây dựng văn bản quy định về diện tích tối thiểu tách thửa và đã thực hiện được kết quả bước đầu theo kế hoạch về làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai.

Chiều ngày 9-10, Sở NN&MT TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III và phương hướng đến cuối năm 2025.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Đời – Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ), thuộc Sở NN&MT TP Cần Thơ cho biết, từ ngày 1-7 đến nay, Văn phòng ĐKĐĐ đã cấp khoảng 52.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Văn Đời – Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Đời, giai đoạn đầu khó khăn do ba địa phương sáp nhập, mỗi nơi có cách làm, vận dụng pháp luật, phần mềm thông tin đất đai khác nhau… hồ sơ bị trễ nhiều, đến nay đã khắc phục được việc này.

Hiện cơ quan này đang xây dựng ba văn bản định mức kỹ thuật đến giai đoạn Sở Tư pháp thẩm định gồm: Định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc cấp giấy; định mức xây dựng cơ sở dữ liệu; định mức thống kê, kiểm kê.

Cạnh đó, Văn phòng ĐKĐĐ xây dựng quyết định của UBND TP quy định về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa, đang hoàn thiện theo văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.

Hai văn bản nữa đang làm là quyết định về quy chế phối hợp giữa Văn phòng ĐKĐĐ và các cơ quan liên quan; quy định về mức thu phí, lệ phí trong công tác cấp giấy.

Cũng theo ông Đời, thực hiện kế hoạch về làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, đến nay văn phòng đã đạt được kết quả bước đầu, xuất được ba danh sách gửi về công an TP để đối soát dữ liệu.

Cụ thể là danh sách những thửa đất có sử dụng cơ sở dữ liệu và số căn cước công dân; danh sách những hộ đã cấp giấy sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) 12 số; danh sách những hộ đã cấp giấy và sử dụng chứng minh nhân dân 9 số.

“Sau khi đối soát xong, chúng tôi sẽ phối hợp UBND xã, phường, để xem những dữ liệu nào chưa khớp thì sẽ phối hợp UBND xã, phường thu thập hồ sơ liên quan bổ sung” – ông Đời thông tin.

Về thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ cho biết triển khai theo kế hoạch chung, giải pháp 1 là tiếp nhận ở bất cứ địa giới nào, khi nộp hồ sơ thì scan chuyển lên phần mềm qua địa phương có đất để xử lý; giải pháp 2 là gửi hồ sơ giấy bắt buộc phải gửi đường bưu điện đến nơi có đất để xử lý.

Sau khi xử lý công việc xong, sản phẩm cuối cùng là sổ hồng chuyển về nơi nộp hồ sơ để trả cho người dân. Nộp phí, lệ phí hay nghĩa vụ tài chính bằng hình thức trực tuyến.

“Giai đoạn đầu triển khai không tránh khỏi cập rập, khó khăn, chúng tôi sẽ từng bước cố gắng tháo gỡ trong giai đoạn tới” – ông Đời cam kết.