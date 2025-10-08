TP Cần Thơ mời gọi tư nhân đầu tư để chợ nổi Cái Răng phát triển bền vững 08/10/2025 13:53

(PLO)- TP Cần Thơ sẽ lập đề án mới về chợ nổi Cái Răng, trong đó sẽ mời gọi tư nhân đầu tư khai thác để chợ nổi Cái Răng phát triển lâu dài và bền vững.

Ngày 8-10, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ nghe các sở, ngành và địa phương báo cáo công tác bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng gắn với phát triển du lịch trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, phường Ninh Kiều và phường Cái Răng đã có báo cáo liên quan đến chợ nổi Cái Răng và công viên Bến Ninh Kiều.

Theo đó, phường Cái Răng có rất nhiều kiến nghị với UBND TP Cần Thơ như giao cho phường quản lý nhà nước đối với chợ nổi Cái Răng. Hỗ trợ kinh phí cho phường thuê bao vệ sinh môi trường ven bờ và trên chợ nổi (800 triệu/năm), kinh phí tuyên truyền, kiểm tra, phát triển du lịch (1 tỉ/năm); kinh phí tổ chức ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng (3 tỉ/năm) và nhiều kinh phí khác liên quan…

Phường Ninh Kiều thông tin về định hướng cải tạo khu vực Bến Ninh Kiều theo dự án cải tạo công viên và kè Ninh Kiều do quận Ninh Kiều cũ lập. Quy mô dự án gồm ba hạng mục chính là cải tạo công viên, xây dựng tuyến kè dài 787m, xây mới các cầu tàu du lịch… Tổng mức đầu tư khái toán hơn 192 tỉ.

Cuộc họp nghe đề xuất, góp ý của các sở, ngành để thời gian tới hoạt động của chợ nổi Cái Răng gắn với du lịch hiệu quả hơn, trong đó có việc làm quy hoạch cho chợ nổi, bến bãi, phương tiện…

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Sở VHTT&DL phối hợp các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con, thương hồ, du khách đảm bảo an toàn, văn minh khi buôn bán, tham quan chợ nổi Cái Răng.

Một góc chợ nổi Cái Răng năm 2017 (trái) và năm 2023 (phải). Ảnh: THÙY DUNG - CHÂU ANH

Phó Chủ tịch TP Cần Thơ giao cho Sở VHTT&DL tổng hợp chung các kiến nghị của phường Cái Răng và phường Ninh Kiều (liên quan chợ nổi Cái Răng và công viên Bến Ninh Kiều) để xem việc nào giải quyết được ngay, việc nào cần thời gian để giải quyết, việc nào vượt thẩm quyền thì báo cáo, tham mưu cho UBND TP.

Liên quan đến việc phường Ninh Kiều đề xuất đầu tư công viên Bến Ninh Kiều, bà Điệp nói: “Mình là đô thị sông nước nhưng các sản phẩm về sông nước cũng như mặt tiền sông hiện nay chưa khai thác hết tiềm năng”. Vì vậy, bà cho rằng việc quy hoạch thực hiện công viên Bến Ninh Kiều là một việc rất cần thiết trong đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030, phường Ninh Kiều và Sở Tài chính nên quan tâm đến nội dung này.

Bà Điệp cũng đề nghị tiến hành tổng kết Đề án bảo tồn và phát huy chợ nổi Cái Răng do TP Cần Thơ cũ làm trước đây và xây dựng đề án mới cho giai đoạn tiếp theo. Việc xây dựng đề án mới tiếp tục giao cho Sở VHTT&DL chủ trì, trong đó nói rõ phần nào nhà nước đầu tư, phần nào kêu gọi tư nhân đầu tư khai thác, để chợ nổi Cái Răng phát triển lâu dài và bền vững.