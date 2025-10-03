Bí thư TP Cần Thơ: Nghiên cứu, báo cáo Trung ương sửa đổi 2 nghị quyết để phù hợp với thực tiễn mới 03/10/2025 17:11

(PLO)- Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ chiều ngày 3-10, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị nghiên cứu báo cáo Trung ương về việc sửa đổi Nghị quyết số 59 và Nghị quyết số 45 phù hợp với thực tiễn mới.

Chiều 3-10, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để quyết định một số vấn đề quan trọng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, cho biết kể từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và sự đồng hành của HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, TP Cần Thơ đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

HĐND TP Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan tổ chức thành công các kỳ họp, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, kịp thời tháo gỡ những vấn đề cấp thiết sau sắp xếp đơn vị hành chính. Qua đó, đã góp phần giữ vững ổn định, tạo nền tảng vững chắc để TP bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I vừa qua là dấu mốc có ý nghĩa chính trị rất lớn, xác định mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đưa Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò động lực, dẫn dắt sự phát triển của cả vùng. Đến năm 2045, TP Cần Thơ trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại, đáng sống, thuộc nhóm các đô thị phát triển khá của châu Á, trở thành TP đáng sống của Việt Nam.

“Đây là khát vọng lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị nặng nề của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP” – Bí thư Lê Quang Tùng nói và đề nghị HĐND TP Cần Thơ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, ông yêu cầu mỗi nghị quyết ban hành phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế chính sách, khơi thông nguồn lực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bền vững cho TP. Nghiên cứu báo cáo Trung ương về việc sửa đổi Nghị quyết số 59 (về phát triển TP Cần Thơ) và Nghị quyết số 45 (cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ) phù hợp với thực tiễn mới.

Đồng thời, ưu tiên bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, đô thị, logistics, y tế, giáo dục, tập trung vào phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Cùng với đó, rà soát, tích hợp quy hoạch đồng bộ, phát huy lợi thế của Cần Thơ là trung tâm vùng ĐBSCL, gắn với mở rộng không gian phát triển mới, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư.

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua một nội dung tại kỳ họp chiều ngày 3-10. Ảnh: NHẪN NAM

“HĐND cần tiếp tục xem xét, quyết nghị và giám sát việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, cần tạo nhiều việc làm bền vững, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân” – Bí thư Lê Quang Tùng nói.

Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND các cấp, ứng dụng chuyển đổi số, tập trung thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy; tham gia tích cực vào việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của TP. Tăng cường công tác dân nguyện và nâng cao vai trò giám sát của HĐND, đại biểu HĐND để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

“Đại biểu HĐND phải gắn bó mật thiết với cử tri, thường xuyên lắng nghe, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Mỗi đại biểu phải là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy lãnh đạo TP” – Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.