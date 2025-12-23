TP.HCM dự kiến có 42 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND 23/12/2025 12:17

(PLO)- TP.HCM sẽ có 42 đơn vị bầu cử. Trong đó, 41 đơn vị có số lượng ứng cử là năm đại biểu bầu ba đại biểu và một đơn vị có số lượng ứng cử là ba đại biểu bầu hai đại biểu.

Sáng 23-12, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ ba.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử TP.HCM, đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác (nơi làm việc) để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, chủ trì phiên họp. Ảnh: D.P

Tiểu ban nhân sự đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kiến TP.HCM sẽ có 42 đơn vị bầu cử. Trong đó, 41 đơn vị có số lượng ứng cử là 5 đại biểu bầu ba đại biểu và một đơn vị có số lượng ứng cử là ba đại biểu bầu hai đại biểu.



Từ nay đến ngày 10-1-2026, tiểu ban nhân sự sẽ tiếp tục tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử; thực hiện thẩm tra, xác minh lý lịch.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tham dự, theo dõi các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP.

Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Sở KH&CN TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức bầu cử.

Ủy ban bầu cử cấp xã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sớm công bố đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 25-12; thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, chậm nhất ngày 4-1-2026; tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng thời, Ủy ban bầu cử cấp xã phải chủ động rà soát, lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu để chuẩn bị cho các công việc tiếp theo của công tác bầu cử theo quy định, chậm nhất ngày 31-1-2026 phải thành lập tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu.