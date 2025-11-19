Ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM 19/11/2025 22:39

(PLO)- Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 19-11, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ nhất.

Phiên họp đã công bố Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban bầu cử).

Theo quyết định, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Ảnh: THUẬN VĂN

Sáu phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử gồm: Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ngoài ra, Ủy ban bầu cử còn có 24 ủy viên.

Tại phiên họp chiều nay, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét thông qua quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ của các thành viên, nghị quyết thành lập năm tiểu ban phục vụ bầu cử và dự kiến nhân sự tham gia các tiểu ban.

Phiên họp cũng xem xét thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử, phân công chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, thảo luận hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND.