Bộ Nội vụ, Bộ Công an được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng về bầu cử 15/11/2025 10:39

(PLO)- Trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng về cuộc bầu cử đã xuất hiện với cường độ nhiều hơn, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình mong nhân dân, cán bộ, đảng viên không theo dõi, có khả năng đề kháng với các thông tin xấu độc...

Sáng 15-11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã quán triệt Chỉ thị 28 của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị sáng 15-11. Ảnh: PHẠM THẮNG

Tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng

Trình bày tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho hay Chỉ thị đã xác định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-203 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026. Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương.

“Từ nay cho đến ngày bầu cử còn rất nhiều việc phải làm nhưng đặc biệt phải tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng” - ông Nguyễn Hòa Bình nói và nhấn mạnh cuộc bầu cử được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là những nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2026.

Đây cũng là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại HĐND các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Để cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Phó Thủ tướng thông tin Chỉ thị đã giao nhiệm vụ cho 11 bộ, ngành liên quan và UBND các cấp.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ được xác định là cơ quan thường trực của Chính phủ trong hướng dẫn, thực hiện công tác bầu cử với sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử và công tác thi đua, kiểm tra, đôn đốc thi hành pháp luật về bầu cử; xác định đơn vị hành chính để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu HĐND; theo dõi, tổng hợp tình hình và tiến độ bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử...

Bộ Công an tập trung đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm nói chung. Đặc biệt là bảo vệ an ninh mạng, hệ thống thông tin phục vụ bầu cử, cung cấp dữ liệu dân cư, hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư VNeID để phục vụ công tác bầu cử…

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ phối hợp công bố việc xác định đơn vị hành chính xã ở miền núi, hải đảo trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia và trên Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội (http://www.quochoi.vn).

Bộ Công an chủ trì phòng chống tấn công mạng, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin phục vụ bầu cử, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau cuộc bầu cử.

UBND và đặc biệt là chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về công tác tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình quán triệt nội dung Chỉ thị 28 của Thủ tướng về tổ chức bầu cử. Ảnh: QUANG PHÚC

Giải quyết dứt điểm điểm nóng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh có 10 nhiệm vụ cần lưu ý thực hiện từ nay đến khi cuộc bầu cử diễn ra. Trong đó, đáng chú ý là về phương án nhân sự. Theo Phó Thủ tướng, công tác này phải đảm bảo thực hiện đúng định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, để đảm bảo giới thiệu được những nhân sự có chất lượng, đúng dự kiến, cơ cấu, thành phần và đảm bảo dân chủ.

Thứ hai là đẩy mạnh hướng dẫn nghiệp vụ về bầu cử. Nhiệm vụ này sẽ do Bộ Nội vụ chủ trì, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử, đảm bảo thống nhất chuyên nghiệp từ trung ương đến cơ sở. Bộ Nội vụ sẽ cử các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc UBND các cấp thực hiện quy định về bầu cử, đặc biệt là đối với các xã, phường để chấn trình sai sót và phát hiện những vấn đề mới để kịp thời hướng dẫn thực hiện.

Thứ ba là đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phản bác những thông tin xấu độc ở trên mạng xã hội. Bộ VH-TT&DL phối hợp đổi mới phương thức triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền, kịp thời về ý nghĩa tầm quan trọng của bầu cử, quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân…; có giải pháp kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin xấu động xuyên tạc sai sự thật, luận điệu chống phá gây chia rẽ về cuộc bầu cử.

“Thời gian gần đây, thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng về cuộc bầu cử đã xuất hiện với cường độ nhiều hơn” – ông nói và mong các cấp ủy, tổ chức đảng hướng dẫn nhân dân, cán bộ, đảng viên không theo dõi thông tin xấu độc, cảnh giác, có khả năng đề kháng trước những thông tin chống đối, gây chia rẽ.

Cạnh đó là ứng dụng thông tin, hạ tầng số, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tối ưu các dữ liệu công dân phục vụ cho công tác bầu cử, kinh phí, chủ động phòng chống thiên tai…

“Hướng dẫn các ứng viên kê khai tài sản, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng viên được giới thiệu ứng cử. Công tác này cần gắn chặt chẽ với thẩm tra, xác minh để đảm bảo các ứng viên thực sự là những người liêm chính, tiêu biểu để giới thiệu cho nhân dân bầu” – Phó Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, điểm nóng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.