Đà Nẵng lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp 11/11/2025 21:56

(PLO)- Thành ủy Đà Nẵng lập Ban Chỉ đạo bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 11-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Ngọc Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo

Tại phiên họp, Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn TP nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng ban.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: DNRT

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP làm Phó Trưởng ban Thường trực. Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP; ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy và ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Ban Chỉ đạo còn có 21 thành viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đầy đủ, kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ nêu tại các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.

Ban chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Qua đó bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Chỉ đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử; lãnh đạo tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình sau khi kết thúc cuộc bầu cử.

Theo báo cáo, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã chủ động triển khai, phối hợp với Công an TP về cung cấp số liệu dân số phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

TP Đà Nẵng nhìn từ cửa sông Hàn. Ảnh: TẤN VIỆT

Thành lập Ủy ban bầu cử TP trước ngày 15-11

Kết luận cuộc họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và Sở Nội vụ.

Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Tổ Giúp việc về tình hình, tiến độ triển khai và các nhiệm vụ về công tác bầu cử trên địa bàn TP trong thời gian đến.

Theo ông Quang, khối lượng công việc thời gian đến rất lớn, nhiều nội dung phức tạp, yêu cầu tiến độ hết sức khẩn trương.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu trước mắt, Đảng ủy UBND TP chỉ đạo UBND TP khẩn trương phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kết nối tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử vào ngày 15-11.

Cùng với đó, ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử TP trước ngày 15-11. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường, xã thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp mình đảm bảo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 20-11.

Đảng ủy MTTQ Việt Nam TP được giao chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người đảm bảo tiêu chuẩn ra ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND TP đúng thời gian quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 10-12.

Song song đó, tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì trong việc tham mưu nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử; hoàn thành, báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 10-12.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tăng cường các biện pháp đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đảng ủy Công an TP, Đảng ủy Quân sự TP chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử.

Đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động kích động, chống phá của các thế lực thù địch. Không để xảy ra khiếu kiện, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.