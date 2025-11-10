Đà Nẵng đề xuất chi 377 tỉ hỗ trợ cán bộ thuê nhà ở, đi lại sau sắp xếp 10/11/2025 10:12

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng có tờ trình gửi HĐND TP về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho CBCCVC và người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngày 10-11, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có Tờ trình gửi HĐND TP về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính.

Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Mục đích ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC và người lao động về công tác tại trung tâm hành chính mới sau sắp xếp đảm bảo ổn định điều kiện đi lại, làm việc, an tâm công tác.

Đồng thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tăng cường công tác về các xã để đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã. Đặc biệt là các xã miền núi, hải đảo, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp.

Điều kiện chung để được hưởng hỗ trợ là cán bộ chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân, của vợ/chồng; chưa được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thuộc tài sản công; có khoảng cách từ nơi ở của mình đến nơi công tác từ 30 km trở lên (công tác ở xã miền núi, hải đảo thì không tính khoảng cách).

Cụ thể, đối với cán bộ cấp tỉnh từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra TP Đà Nẵng (cũ) làm việc và ngược lại:

Hỗ trợ chi phí đi lại 400.000 đồng/người/tháng; chi phí thuê nhà ở 4 triệu đồng/người/tháng; chi phí di dời ổn định chỗ ở một lần 5 triệu đồng/người.

Đối với cán bộ cấp tỉnh, huyện (cũ) về công tác ở cấp xã; cán bộ cấp xã đi công tác ở xã miền núi, hải đảo hoặc cán bộ biệt phái về cấp xã từ 1-36 tháng:

Hỗ trợ chi phí đi lại 400.000 đồng/người/tháng; chi phí thuê nhà ở 2 triệu đồng/người/tháng; chi phí di dời ổn định chỗ ở một lần 2,5 triệu đồng/người.

Đối với cán bộ công tác tại các cơ quan Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) về công tác tại TP Đà Nẵng (cũ) và ngược lại: Hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/người.

Trên cơ sở số lượng CBCCVC và người lao động dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ, Sở Tài chính đã khái toán tổng kinh phí hỗ trợ là 377 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ sáu tháng năm 2025 là 120 tỉ đồng, từ ngân sách TP.

Theo thông tin từ HĐND TP Đà Nẵng, kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11-11.