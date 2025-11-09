Đà Nẵng đề xuất ‘rót’ thêm 200 tỉ cho tham vọng phát triển vi mạch bán dẫn 09/11/2025 15:11

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng đề xuất dự án hơn 200 tỉ đồng tại Công viên phần mềm số 2 nhằm phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ngày 9-11, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có tờ trình gửi HĐND TP về việc quyết định đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển các mô hình AI cũng như thiết kế chip vi mạch bán dẫn của các cơ quan, đơn vị TP.

Dự án được đề xuất lắp đặt tại Khu công viên phần mềm số 2. Ảnh: TẤN VIỆT

Dự án góp phần hỗ trợ thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và AI tại Khu công viên phần mềm số 2.

Đồng thời kết nối đến các trường đại học trên địa bàn TP để hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch cũng như AI của các trường đại học, viện nghiên cứu.

Dự án giúp hình thành một nền tảng hạ tầng thông tin hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về xử lý dữ liệu lớn, AI, mô phỏng thiết kế vi mạch bán dẫn, mô hình hóa dữ liệu.

Từ đó phục vụ phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh; phục vụ các mục tiêu của Đề án phát triển vi mạch và AI của TP Đà Nẵng.

Quy mô dự án gồm đầu tư hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại, có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, tốc độ cao. Qua đó đảm bảo đáp ứng yêu cầu tính toán chuyên sâu trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và AI.

Dự án bao gồm hạ tầng phần cứng, hạ tầng phần mềm, hạ tầng kết nối và tích hợp. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 200 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách TP.

Dự án được đề xuất lắp đặt tại khu vực Trung tâm dữ liệu tầng 2, tòa nhà ICT – Khu công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 – 2028.

Theo thông tin từ HĐND TP, kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11-11.