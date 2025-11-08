TP.HCM, Đà Nẵng báo cáo nhân sự làm việc trong Trung tâm tài chính quốc tế trước 20-11 08/11/2025 11:51

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và TP Đà Nẵng chủ động phối hợp khẩn trương ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trước 20-11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 211 yêu cầu các bộ, ngành, TP.HCM và Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện ngay các cơ chế, chính sách cũng như chuẩn bị hạ tầng cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong công điện, Thủ tướng giao nghiên cứu phương án có một Ban Chỉ đạo thay mặt Chính phủ chỉ đạo phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, gồm các thành viên là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số thành viên Chính phủ khác có liên quan, lãnh đạo TP.HCM, TP Đà Nẵng.

Cùng đó, có một cơ quan điều hành và có hai chi nhánh ở TP.HCM, TP Đà Nẵng; một cơ quan giám sát đưa ra các tiêu chuẩn, giám sát chung để tiết kiệm nguồn lực; một cơ quan giải quyết tranh chấp cho cả hai địa điểm của Trung tâm (bao gồm cả tòa án chuyên biệt và trọng tài quốc tế).

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ vận hành trên cơ sở số hóa, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh cao, công khai, minh bạch để thu hút được nguồn lực cho phát triển. Trung tâm này không có rào cản với các trung tâm tài chính quốc tế khác, không có rào cản vật lý giữa các thành viên với nhau trong Trung tâm, bảo đảm sự kết nối, liên thông, đồng bộ, bổ trợ thúc đẩy lẫn nhau để cùng phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế phải bảo đảm gắn kết giữa các thành viên của Trung tâm, nhất là các ngành, lĩnh vực về ngân hàng, tài chính và các cơ quan liên quan với nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cùng khảo sát thực địa nơi được xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, hồi đầu tháng 8 vừa qua. Ảnh: NGUYỆT NHI

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng cơ chế cấp phép, đăng ký linh hoạt, hiệu quả, thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng, cắt bỏ hoàn toàn các thủ tục hành chính không cần thiết; tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm gắn với phân cấp, phân quyền tối đa, phân bổ nguồn lực hợp lý, hiệu quả.

Khung pháp lý của Trung tâm phải theo chuẩn mực quốc tế, bình đẳng, minh bạch, rõ ràng, phát huy tính tự chủ của từng địa điểm, tách bạch hoạt động trong nước, ngoài nước, trong và ngoài trung tâm nhưng vẫn có sự bổ sung, hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau.

Đồng thời, có cơ chế chuyển giao công nghệ trong quá trình hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, tập trung vào chuyển giao công nghệ quản lý thông minh, hiện đại, phát huy yếu tố con người.

UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi theo thẩm quyền và tạo lập môi trường làm việc, sinh sống thuận lợi nhất có thể để thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Đặc biệt là đảm bảo điều kiện sinh hoạt, lợi ích về y tế, bảo hiểm, giáo dục, văn hóa, thể thao. Những nội dung này hoàn thành trước 20-11-2025.

Cạnh đó, lựa chọn các nhân sự chất lượng cao, chuyên nghiệp làm việc trong Trung tâm tài chính quốc tế, đan xen giữa chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước để tiếp thu tinh hoa, trí tuệ quốc tế vào Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất để thu hút chuyên gia làm việc. Các địa phương khẩn trương đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính về nhân sự cụ thể trước 20-11 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

TP.HCM, TP Đà Nẵng khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, điều kiện cần thiết để phấn đấu cao nhất có thể đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11. Công bố công khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút theo thẩm quyền của từng TP, tạo khí thế, tạo đà, tạo lực, kêu gọi các nhà đầu tư, phát huy sức mạnh của hai TP với sức mạnh chung của cả đất nước.