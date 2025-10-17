TP.HCM ký kết hợp tác với Nasdaq phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế 17/10/2025 23:10

(PLO)- Nasdaq và Sở Tài chính TP.HCM đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (IFC_HCM).

Ngày 17-10, tại trụ sở chính của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (New York, Hoa Kỳ), lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Nasdaq và Sở Tài chính TP.HCM đã diễn ra trang trọng, nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (IFC_HCM).

TP.HCM ký kết hợp tác với Nasdaq phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Buổi lễ có sự tham dự và chứng kiến của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Chuck Mack, Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Chiến lược và Chính sách công của Nasdaq; sở, ngành TP.HCM và đại diện các quỹ đầu tư quốc tế cùng doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến cơ hội đầu tư vào IFC_HCM.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, Nasdaq và Sở Tài chính TP.HCM thống nhất hợp tác ở năm nội dung chính. Trong đó, tìm kiếm cơ hội hợp tác chung trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam; hỗ trợ tư vấn về khung pháp lý, cấu trúc quản trị và cơ chế quản lý rủi ro cho hoạt động phát hành chứng khoán và sản phẩm phái sinh; đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự thông qua các chương trình huấn luyện, hội thảo và trao đổi chuyên gia tài chính.

Đồng thời, phát triển hạ tầng công nghệ và sàn giao dịch chuyên biệt, ứng dụng nền tảng giao dịch, thanh toán, giám sát và các công nghệ tiên tiến của Nasdaq; kết nối cộng đồng tài chính và nhà đầu tư quốc tế, phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Hai bên cũng thống nhất thành lập Nhóm công tác chung nhằm xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Nhóm công tác sẽ họp định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Sau khi cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM được thành lập, MOU sẽ được chuyển giao cho cơ quan này tiếp tục triển khai thực hiện.

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hợp tác giữa TP.HCM và Nasdaq, góp phần tăng cường năng lực quản lý, kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và tạo điều kiện thu hút dòng vốn chất lượng cao vào lĩnh vực tài chính – công nghệ – đổi mới sáng tạo.

Sự kiện này đồng thời khẳng định cam kết của TP.HCM trong việc xây dựng một Trung tâm Tài chính quốc tế năng động, minh bạch và bền vững, phù hợp với tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến năm 2030.

Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên và lớn nhất thế giới, nơi niêm yết của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, PayPal và Intel. Với vai trò là tập đoàn giao dịch chứng khoán lớn nhất toàn cầu, Nasdaq cung cấp các dịch vụ và công nghệ tiên tiến, hỗ trợ huy động vốn, chuyển đổi mô hình kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên phạm vi quốc tế.