Ký kết năm thoả thuận hợp tác chiến lược tại Diễn đàn mùa thu TP.HCM – Hoa Kỳ 2025 17/10/2025 20:20

(PLO)- Năm thoả thuận hợp tác chiến lược giữa TP.HCM và các đối tác Hoa Kỳ đã được ký kết tại Diễn đàn mùa thu TP.HCM – Hoa Kỳ 2025, mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM, ngày 16-10 Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) đã phối hợp các đơn vị Đại học Indiana, Hội đồng kinh doanh Hoa kỳ - ASEAN, Viện Sáng kiến Việt Nam đã tổ chức “Diễn đàn mùa thu TP.HCM - Hoa Kỳ 2025”.

Diễn đàn có chủ đề “TP.HCM - Hoa Kỳ: TP mới - Cơ hội mới - Cùng thịnh vượng”, đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia kinh tế và hơn 150 đơn vị, tập đoàn và doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đến tham dự.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại Diễn đàn mùa thu TP.HCM - Hoa Kỳ 2025. Ảnh: HÀ THƯ

Chương mới đầy hứng khởi

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM xác định kinh tế số và chuyển đổi số là những động lực phát triển mới.

“Chuyến công tác này đã và sẽ tạo cơ hội cho chúng tôi kết nối, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp hàng đầu thế giới để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy nguồn lực công nghệ và tri thức, phục vụ cho quá trình đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của TP.HCM”- ông nói.

GS Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana, thành viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia cho Nghị quyết 57) nhìn nhận TP.HCM đang bước vào một chương mới đầy hứng khởi khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đó mở rộng về quy mô và không gian phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gặp gỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Diễn đàn mùa thu TP.HCM - Hoa Kỳ 2025. Ảnh: HÀ THƯ

Hiện siêu đô thị TP.HCM hiện bao gồm trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, các khu công nghiệp trọng điểm, một mạng lưới cảng nước sâu lớn và một nguồn nhân lực dồi dào. Ông gợi mở TP.HCM tận dụng sự phát triển này để trở thành một TP thông minh hơn, xanh hơn và công nghệ cao hơn, có thể đóng vai trò là cửa ngõ cho các công ty Hoa Kỳ vào Việt Nam và Đông Nam Á.

GS Trần Ngọc Anh cũng cho rằng Trung tâm tài chính Việt Nam tại TP.HCM không chỉ là nơi tập trung dòng vốn mà còn là nền tảng của quản trị dữ liệu, niềm tin và đổi mới sáng tạo, giúp TP trở thành “trái tim tài chính” của vùng siêu đô thị phía Nam.

Do đó, TP cần phát triển hành lang pháp lý minh bạch, cơ sở dữ liệu tài chính đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính – dữ liệu – công nghệ.

Nhiều thoả thuận hợp tác chiến lược giữa TP.HCM và các đối tác Hoa Kỳ đã được ký kết tại Diễn đàn mùa thu TP.HCM – Hoa Kỳ 2025. Ảnh: HÀ THƯ

Nắm bắt làn sóng tăng trưởng của TP.HCM



Chia sẻ tại Diễn đàn mùa thu TP.HCM - Hoa Kỳ, ông David Lewis, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Energy Capital Vietnam, nhìn nhận TP.HCM với vai trò đầu tàu kinh tế, kết hợp với vị trí cửa ngõ đường biển là điều kiện lý tưởng để thu hút dòng chảy đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, ông nhìn nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng đặt ra thách thức lớn trong việc đảm bảo hệ thống logistics thông suốt, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ đó ông đề xuất cần phát triển các khu công nghiệp dọc theo dự án nhằm tạo ra một chuỗi công nghiệp phụ trợ liền mạch, tăng cường hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh của khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quà cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: HÀ THƯ

Bà Christina Bui, Phó Chủ tịch điều hành Công ty Robert Half, nhấn mạnh tiềm năng phát triển của TP.HCM như một trung tâm kinh tế mới nổi của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bà khẳng định Việt Nam là điểm đến năng động của nhà đầu tư toàn cầu bởi nền kinh tế phát triển nhanh, môi trường đầu tư ổn định, dân số trẻ và năng động, đặc biệt TP.HCM đang nổi lên như trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà cũng đánh giá cao nỗ lực của TP.HCM trong việc hình thành Trung tâm Tài chính, đồng thời phát triển Khu Công nghệ cao và hệ sinh thái khởi nghiệp. Theo bà, đây là thời điểm doanh nghiệp Hoa Kỳ nên hiện diện sớm để nắm bắt làn sóng tăng trưởng của vùng siêu đô thị kinh tế mới.

Ông Đặng Ngọc Tiên, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TJ Aerospace, đề xuất bốn hướng trọng tâm cho TP gồm phát triển hệ sinh thái công nghệ cao, đào tạo nhân lực, tăng cường chuỗi cung ứng nội địa và hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao.

Song song đó, ông cam kết sẽ mở rộng quy mô sản xuất gấp 4 – 6 lần, tập trung vào sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ, drone, và công nghệ y tế và mong nhận được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Kết lại cho Diễn đàn Mùa Thu năm 2025, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch TP.HCM khẳng định chính quyền TP sẽ lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ hết mình để các dự án hợp tác đạt hiệu quả thực chất, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, cũng như tăng cường kim ngạch xuất nhập khẩu và giá trị chuỗi cung ứng song phương.