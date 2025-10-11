Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam: Công - tư đồng kiến quốc, đưa Việt Nam phát triển hùng cường 11/10/2025 08:00

Ngày 10-10, chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất, năm 2025 - một sự kiện trọng tâm của mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia và 500 doanh nghiệp (DN) lớn, vừa và nhỏ.

“Thời khắc của Việt Nam đang đến”

Chia sẻ mở đầu sự kiện, ông Trương Gia Bình, Trưởng ban IV, thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam, cho biết mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “Công - tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế.

“Làm thế nào để Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng hai con số liên tục đến năm 2045, để bước vào nhóm các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới? Làm thế nào để chúng ta thích nghi và nắm bắt cơ hội trong thời đại biến động này? Ban tổ chức cùng các hiệp hội trên cả nước đã đưa ra một đề xuất chiến lược - công thức ViPEL.

Điểm khác biệt của ViPEL nằm ở triết lý: Công - tư đồng kiến quốc. Khu vực tư nhân - không phân biệt DN lớn, vừa hay nhỏ, phải bắt tay cùng khu vực công để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước. Với khu vực công, đây là cơ hội thể hiện vai trò dẫn dắt quốc gia tiến lên. Với khu vực tư, đây là trách nhiệm chung tay vì tương lai dân tộc.

Tinh thần của ViPEL có thể gói gọn trong “ba cùng”: Cùng chia sẻ những giấc mơ lớn của đất nước; cùng hành động - không phân biệt công hay tư; cùng chịu trách nhiệm về tương lai quốc gia. “Đây là một đề xuất và hy vọng rằng sau hội nghị này Thủ tướng sẽ thể chế hóa công thức “Công - tư đồng kiến quốc”, để mọi người tham gia vào sự nghiệp kiến quốc” - ông nói.

Ông Phạm Quốc Long, đồng Chủ tịch Ủy ban 2 ViPEL, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Gemadept, cho hay nếu 10-20 năm trước nói Việt Nam có thể trở thành trung tâm hàng hải quốc tế, có lẽ điều đó rất xa vời. Nhưng hôm nay thời cơ đã đến. Ông cho biết dự án trung tâm hàng hải thế giới tại TP.HCM do DN Việt đề xuất sẽ không chỉ là cảng biển bốc xếp thuần túy như hiện nay, mà là tổ hợp dịch vụ cảng biển quốc tế gồm logistics, tài chính hàng hải, bảo hiểm, đóng sửa tàu, cung ứng nhiên liệu, đào tạo…

“Khi gắn với Trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do TP.HCM, dự án dự kiến mang lại 2-3 tỉ USD doanh thu mỗi năm, tạo nguồn thu bền vững cho quốc gia” - ông Long cho hay, đồng thời dẫn chứng thực tế cho thấy cảng biển Singapore đóng góp 7% GDP trực tiếp và 10% gián tiếp thông qua các ngành dịch vụ hỗ trợ.

Đồng chủ tịch Ủy ban 2 ViPEL cũng cho rằng các DN cam kết đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương, chủ động nâng cao năng lực để trở thành DN dẫn dắt ngành, phối hợp cắt giảm chi phí logistics, đầu tư dự án trọng điểm và phát triển các lĩnh vực chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp cấp cao Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất (ViPEL 2025). Ảnh: AN HIỀN

Trình bày tham luận về thúc đẩy ngành công nghệ mới nổi và đổi mới sáng tạo bằng cơ chế “Công - tư đồng kiến quốc”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, thành viên Hội đồng điều hành ViPEL, đồng Chủ tịch Ủy ban I, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, nhận định thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Bà Thảo cho rằng đây là cơ hội vàng, ngưỡng cửa vàng của Việt Nam cho đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực AI, Việt Nam đã xếp thứ sáu toàn cầu về mức độ quan tâm và sẵn sàng với AI. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng đang mở rộng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như tài chính số, sản xuất thông minh, năng lượng xanh tạo ra một thị trường hàng chục tỉ đô la Mỹ.

Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành 20 dự án trọng điểm cấp quốc gia, 200 dự án cấp địa phương và 2.000 dự án cấp cơ sở, bảo đảm mỗi người, mỗi địa phương, mỗi DN đều có vai trò và đóng góp cụ thể.

Trong ngành bán dẫn, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang mang đến cho Việt Nam một kinh tế đặc biệt, an toàn, năng động và mở ra cơ hội lớn để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thế giới. Bên cạnh đó, các lĩnh vực tương lai như năng lượng sạch, tín chỉ carbon, dữ liệu lớn… đều là những sân “xanh” mà DN Việt có thể vươn lên.

“Tất cả điều đó đều chứng minh rằng thời khắc của Việt Nam đang đến nếu chúng ta dám làm, dám tin” - bà Thảo nhấn mạnh và cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mới của châu Á.

Bà Thảo cho biết với bối cảnh hiện nay, Việt Nam không chỉ cần chính sách mới, mà cần tư duy mới - tư duy cùng kiến tạo giá trị. Khi Chính phủ và DN khoác tay nhau, mỗi bên có một vai trò khác nhau nhưng chung mục tiêu có thể tạo thể chế và dẫn dắt chiến lược, tạo nên kỳ tích.

Nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng bày tỏ vui mừng cảm nhận được khí thế quyết tâm phát triển tại sự kiện này và tin tưởng cơ chế ViPEL sẽ thành công. Lãnh đạo Chính phủ mong muốn cộng đồng DN, doanh nhân thực hiện “ba tiên phong”. Đó là tiên phong trong góp phần thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao…

Hai là tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, thể hiện bằng mỗi DN, mỗi doanh nhân, mỗi người mỗi năm có một sản phẩm “cân đong đo đếm”, lượng hóa được, góp phần làm đất nước hùng cường, thịnh vượng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ ba, tiên phong trong thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Hai lớn mạnh” là lớn mạnh vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa; tiến thẳng vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đi vào phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn.

Hai là lớn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế để cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với các DN trên thế giới; sẵn sàng tham gia hiệu quả các chuỗi giá trị toàn cầu với tinh thần đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng để góp phần vượt qua khó khăn trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh quốc tế, cạnh tranh chiến lược rất quyết liệt hiện nay trên thế giới.

Thủ tướng yêu cầu phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ. Với “ba tiên phong”, “hai lớn mạnh”, một mục tiêu xuyên suốt, Thủ tướng tin tưởng cộng đồng DN tư nhân sẽ thực hiện thành công mục tiêu xuyên suốt, sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó.

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới sáng tạo và kết nối, góp phần làm giàu cho chính mình và đất nước. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, hội nhập sâu rộng thực chất và hiệu quả với nền kinh tế thế giới. Đây là yêu cầu và mục tiêu mà chúng ta phải làm.

Thủ tướng mong các doanh nhân, DN cùng “đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - giàu mạnh - phát triển - bền vững”, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối. Các DN không chỉ làm giàu cho DN, cho ngành mình mà còn làm giàu cho xã hội và đất nước, giúp đỡ nhân dân, bảo đảm bình đẳng, tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Khép lại sự kiện, Thủ tướng tặng hội nghị 20 chữ: “Nhà nước kiến tạo - doanh nhân tiên phong - công tư đồng hành - đất nước hùng cường - nhân dân hạnh phúc”.