Thủ tướng đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình 'Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam' 10/08/2025 22:34

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tạo đột phá thực sự để phát triển kinh tế tư nhân tương tự "khoán 10".

Chiều 10-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ).

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận về tình hình triển khai, đi vào cuộc sống của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai Nghị quyết, huy động sức mạnh, kêu gọi toàn dân tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là giải pháp về truyền thông, vận động.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về xây dựng Bộ chỉ số đo lường, giám sát thực thi Nghị quyết 68 và sáng kiến tổ chức Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một trong những khâu đột phá nhất để phát triển nền kinh tế.

Hiện các cấp, các ngành, các chủ thể có liên quan đều đang rất quyết liệt, tích cực tổ chức thực hiện Nghị quyết 68 một cách đồng bộ, tổng thể, toàn diện để Nghị quyết đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, sản phẩm cụ thể, cân đong đo đếm được.

Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy tăng trưởng 8,3% đến 8,5% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới. Đồng thời, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng số hóa, xanh hóa, tuần hoàn, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng…

Để tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và các nghị quyết liên quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh cần tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận mới, cụ thể là cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

Cùng đó, đặt việc triển khai Nghị quyết 68 nằm trong tổng thể sự phát triển của đất nước, trong hệ thống các nhiệm vụ mang tính cách mạng, trụ cột, đột phá, chiến lược; triển khai với tinh thần thần tốc, đột phá, bứt phá hơn nữa trong thời gian tới để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái.

Muốn vậy, theo ông, phải tháo gỡ những rào cản về thể chế, về cơ chế, chính sách, bảo đảm thể chế thông thoáng; thu hút nguồn lực toàn xã hội; thúc đẩy đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển con người và quản trị thông minh; xây dựng hạ tầng hiện đại, thông suốt.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Nhà nước phải phát huy vai trò kiến tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của người dân.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, Trưởng Ban IV phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Tạo hệ sinh thái để đưa 5 triệu hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp

Về một số công việc thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ cần tạo thể chế, cơ chế thuận lợi, thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân.

“Thể chế là một nguồn lực, là động lực cho sự phát triển” – ông nói và nhấn mạnh cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để Nghị quyết 68 mang lại hiệu quả tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây.

Cùng với đó, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của đất nước; xây dựng niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ nguồn lực (như về thuế, phí, lệ phí…), tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ban IV và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chỉ số đo lường, đánh giá thực hiện Nghị quyết 68 và các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, cũng như đánh giá môi trường kinh doanh nói chung.

“Tinh thần là bộ chỉ số phải phản ánh đúng, trúng, để điều hành trên cơ sở dữ liệu” – Thủ tướng nói và cần tạo hệ sinh thái để đưa 5 triệu hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp lớn hơn, trở thành các doanh nghiệp đa quốc gia tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn…

Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam", bảo đảm thực chất, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị Ban IV nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển kinh tế tư nhân…