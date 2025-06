Nghị quyết 68 giúp giải bài toán khó nhất mà doanh nghiệp tư nhân đang vướng 27/06/2025 14:50

Hôm nay (27-6), Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm "Phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại trong thực hiện Nghị quyết 68".

Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Ảnh: VGP

Nghị quyết 68 tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn

Theo ông Nguyễn Phi Lân, Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (NHNN), Nghị quyết 68 được Bộ Chính trị ban hành đã tạo ra dấu ấn quan trọng đối với cả nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Ông Nguyễn Phi Lân, Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (NHNN).

Nghị quyết 68 được cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp tư nhân hào hứng đón đợi. Nghị quyết đã tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn, bản chất là đa dạng các nguồn vốn, không chỉ nguồn vốn của ngành ngân hàng mà còn các nguồn vốn khác

Đến ngày 18-6-2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,73 triệu tỉ đồng, tăng 7,14% so với cuối năm 2024, tăng 18,71% so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024, dư nợ tín dụng tăng +3,87% so với tháng 12-2023).

Qua quá trình thống kê cho thấy có đến 100 tổ chức tín dụng đã phát sinh tỷ lệ dư nợ đối với khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, khoảng 209.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có phát sinh dư nợ tại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại. Điều này khẳng định dòng vốn tín dụng đã lan tỏa đến mọi phân khúc của các doanh nghiệp, mọi phân khúc của nền kinh tế.

Con số này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân mà còn phản ánh nỗ lực, cố gắng của ngành ngân hàng dành cho khu vực kinh tế tư nhân.

Thời gian qua, ngành ngân hàng đã có những chính sách đồng hành thiết thực cùng các doanh nghiệp tư nhân như cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi suất, hỗ trợ phục hồi sau dịch bệnh, thiên tai, ví dụ như Đại dịch COVID-19, bão Yagi…

Các ngân hàng cũng không ngừng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, số hóa quy trình cho vay cũng như là giảm thiểu các chi phí, rút ngắn hồ sơ quy trình trong quá trình xử lý để cho vay đối với cả các doanh nghiệp tư nhân.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính (NHNN), ngay khi Nghị quyết 68 ra đời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kế hoạch triển khai hành động số 2415 và 2416 để triển khai Nghị quyết 68 cũng như cụ thể hóa Nghị quyết 138, 139 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch hành động này đã cụ thể hóa tất cả các chương trình hành động, cụ thể tới tất cả các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước cũng như là các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng để triển khai các giải pháp đồng hành cùng với các doanh nghiệp.

Vốn là khó khăn hàng đầu của doanh nghiệp tư nhân

TS. Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký của Liên đoàn Thương Mại và. Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, Nghị quyết 68 có rất nhiều điểm nổi bật, và có tác động rất quan trọng, đột phá đối với các doanh nghiệp tư nhân. Dưới góc nhìn của một người nhiều năm làm trong lĩnh vực này, sự khác biệt giữa Nghị quyết 68 đó là sự toàn diện, cụ thể và tính thực tiễn cao.

Trong Nghị quyết 68 có nhóm giải pháp được các doanh nghiệp trông chờ và đánh giá cao liên quan đến tiếp cận tín dụng, vốn. Bởi vì đây là một trong những khó khăn hàng đầu của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

TS Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh: “Tôi nhớ VCCI trong vòng 20 năm qua khi tiến hành các khảo sát, có hỏi doanh nghiệp rằng điều gì là khó khăn nhất, thì việc khó tiếp cận vốn luôn là khó khăn hàng đầu cùng với những vấn đề về thủ tục hành chính, về đất đai. Điều này thể hiện tầm quan trọng của những chính sách về tín dụng, vốn đối với doanh nghiệp”.

Phó Tổng thư ký VCCI nhấn mạnh điểm bất lợi của doanh nghiệp Việt Nam là vốn. Nếu như các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc),... có thể tiếp cận được với những nguồn vốn chi phí thấp, rẻ, dài hạn, có thể lãi suất chỉ 2-3%/năm, doanh nghiệp Việt Nam không có được thuận lợi như vậy.

Trong khi đó, nếu doanh nghiệp Việt Nam vay vốn ngân hàng với lãi suất cao và đầu tư dài hạn thì bài toán kinh tế không khả thi, không hiệu quả. Chi phí vốn quyết định chi phí kinh doanh, hiệu quả đầu tư rất lớn. Với tầm quan trọng như thế, VCCI đánh giá rất cao nỗ lực của Chính phủ, NHNN trong thời gian vừa qua.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng ta là cố gắng bình ổn lãi suất. Trong năm 2024, 2025, Chính phủ và NHNN đã tìm nhiều giải pháp để bình ổn, giảm lãi suất. Đây là một thành công lớn.

Đại diện phía ngân hàng khẳng định sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp về vốn. Bà Nguyễn Bảo Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), chỉ ra theo mục tiêu của Chính phủ, đến năm 2030, cả nước sẽ có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động.

Tức là, mỗi năm cần có thêm khoảng 200.000 doanh nghiệp mới ra đời. Đây chính là làn sóng khởi nghiệp quốc gia mà các ngân hàng hoàn toàn có thể tham gia hỗ trợ và đồng hành, từ đó mở rộng danh mục khách hàng, phát triển tín dụng một cách lành mạnh và bền vững.

Nghị quyết 68 là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank khẳng định.