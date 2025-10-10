Đang diễn ra chương trình 'Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất' 10/10/2025 09:08

(PLO)- Dự kiến chiều nay, trong phiên họp cấp cao của chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất” sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo của 7 bộ, ngành.

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết, hôm nay, 10-10 diễn ra Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất. Chương trình diễn ra cả ngày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) do Ban IV cùng các doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho nhiều ngành kinh tế lớn trong cả nước chính thức ra mắt và đi vào vận hành từ đầu tháng 9-2025.

ViPEL tập trung mục tiêu tập hợp lực lượng doanh nghiệp nhiều ngành, nhiều quy mô để xây dựng và hiện thực hoá tinh thần “Công - Tư đồng kiến quốc”, của hướng đến một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Dự kiến trong phiên toàn cảnh chiều nay sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo của 7 bộ, ngành, gồm: Tài chính, Công Thương, KH&CN, Tư pháp, Xây dựng, NN&MT và Ngân hàng Nhà nước.

Một phiên họp chuyên đề của Uỷ ban IV về phát triển nguồn lực và dịch vụ. Ảnh: Ban IV

Phiên toàn cảnh chiều nay là phiên họp cấp cao với quy mô tầm 500 đại biểu với mục tiêu báo cáo Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương về kết quả buổi làm việc các phiên buổi sáng và nhiều cuộc họp cấp Ủy ban từ cuối tháng 9 đến trung tuần tháng 10.

Đồng thời, tại ViPEL 2025 cũng sẽ chính thức đề xuất sáng kiến “Công- tư đồng kiến quốc”; mô hình ViPEL, cùng các cơ chế đột phá trong quản trị, thực thi và phát động các chương trình hành động công- tư đầu tiên.

Còn trong phiên buổi sáng, 4 Ủy ban chuyên môn sẽ đồng thời tổ chức các phiên họp riêng theo từng khối ngành, quy mô tối đa 100 đại biểu mỗi phiên. Đồng thời, các nữ doanh nhân Việt Nam cũng tổ chức Diễn đàn nữ doanh nhân trong khuôn khổ chương trình.

ViPEL có cấu trúc gồm Hội đồng điều hành và 4 Uỷ ban chuyên môn, bao gồm: Uỷ ban 1 về Công nghệ mới nổi và Đổi mới sáng tạo; Uỷ ban 2 về Phát triển hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh quốc gia; Uỷ ban 3 về Công nghiệp chế tạo và Uỷ ban 4 về Phát triển nguồn lực và dịch vụ.

Sau các vòng làm việc cấp Uỷ ban, các sáng kiến về Cơ chế và phương thức hợp tác mới, nơi “Công - Tư cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm” đã được định hình, đồng thời các “hành động nhanh” để đóng góp ngay vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước cũng đã được các doanh nghiệp, hiệp hội thảo luận, nhận diện để đề xuất vận hành gắn với các cơ chế mới.