Sắp diễn ra "Toàn cảnh mô hình Kinh tế tư nhân lần thứ nhất'

Ngày 7-10, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết vào ngày 10-10 tới đây sẽ diễn ra Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất.
Chương trình dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo của 7 bộ, ngành, gồm: Tài chính, Công Thương, KH&CN, Tư pháp, Xây dựng, NN&MT và Ngân hàng Nhà nước.
Theo đó, phiên buổi sáng, 4 ủy ban chuyên môn đồng thời tổ chức các phiên họp riêng theo từng khối ngành, quy mô tối đa 100 đại biểu mỗi phiên. Đồng thời, các nữ doanh nhân Việt Nam cũng tổ chức Diễn đàn nữ doanh nhân trong khuôn khổ chương trình.
Đây là các buổi làm việc sâu, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện các bộ, ngành, địa phương liên quan để cùng nhận diện các “bài toán lớn”, dư địa tăng trưởng, đột phá của các nhóm ngành và đề xuất các dự án có tinh thần “Công - Tư đồng kiến quốc”, nhằm phối hợp thí điểm cách làm mới, và lan tỏa các giá trị tích cực.
Phiên buổi chiều là phiên toàn cảnh, đây là phiên họp cấp cao với chủ đề “Công- Tư đồng kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”, quy mô tầm 500 đại biểu với mục tiêu báo cáo Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương về kết quả buổi làm việc các phiên buổi sáng và nhiều cuộc họp cấp ủy ban từ cuối tháng 9 đến trung tuần tháng 10.
Đồng thời, tại ViPEL 2025 cũng sẽ chính thức đề xuất sáng kiến “Công- Tư đồng kiến quốc”, mô hình ViPEL , cùng các cơ chế đột phá trong quản trị, thực thi và phát động các chương trình hành động công- tư đầu tiên.
“Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam không phải là một sự kiện, mà là một cấu trúc, một mô hình có sự liên kết chặt chẽ trước hết từ phía các doanh nghiệp Việt Nam, thể hiện cam kết hành động mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân để hưởng ứng lời hiệu triệu của Thủ tướng về tinh thần toàn dân thi đua làm giàu chính đáng, đóng góp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đại diện Ban IV cho biết.
Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất là một sự kiện chính thuộc mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (ViPEL). ViPEL ra đời và hoạt động xuất phát từ ý kiến chỉ đạo và thông báo số 436/TB-VPCP khi Thủ tướng làm việc với Ban IV tại trụ sở Chính phủ.
Việc tổ chức chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân là một trong bốn nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Ban IV phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện, để triển khai Nghị quyết 68/TW về Phát triển kinh tế tư nhân.
Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, Ban IV và Cục phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã có nhiều cuộc để cùng phối hợp, triển khai mô hình ViPEL một cách thực chất, hiệu quả nhất như Thủ tướng yêu cầu.
Ngày 3-10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9476 yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Ban IV nghiên cứu các đề xuất của ban này và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân nêu trong văn bản 25-9 gửi lên Chính phủ để Thủ tướng xem xét.
Một số đề nghị của Ban IV và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân bao gồm: Chính phủ xem xét, công nhận và ủng hộ Mô hình ViPEL cùng sáng kiến “Công - Tư đồng kiến quốc” là một chương trình hành động cụ thể, một cách làm mới để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đóng góp, chung tay cùng Chính phủ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 68 và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.
Cạnh đó, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực làm việc với Hội đồng điều hành và các Ủy ban chuyên môn của ViPEL.
Trên cơ sở các đề xuất ban đầu của Ban IV cùng các doanh nhân, từ việc tham dự, lắng nghe ý kiến của cả hai bên công - tư, Chính phủ nghiên cứu ban hành một Nghị quyết chuyên đề về việc thí điểm Mô hình hợp tác “Công - Tư đồng kiến quốc”. Nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý cho phép triển khai các cơ chế đột phá của ViPEL...