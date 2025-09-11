Chủ tịch FPT tham gia Hội đồng điều hành 'Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam' 11/09/2025 14:15

(PLO)- Mô hình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam" thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế.

Ngày 11-9, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức Lễ công bố mô hình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam - ViPEL”, đồng thời ra mắt Hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt các Ủy ban, trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I.



Sự kiện này được triển khai theo Kết luận số 436/TB-VPCP ngày 22-8 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, trong buổi làm việc với Ban IV, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mô hình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” phải được triển khai thực chất, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân, góp phần đưa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, thành viên Hội đồng điều hành Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam cho biết, mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam hướng đến mục tiêu “Công- tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, giới thiệu về mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân. Ảnh: AH

Đây cũng là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

“Tôi tin sâu sắc một điều, vận nước đã đến. Đứng trước vận hội lớn lao, trước những thử thách chưa từng có, điều cần phát huy không chỉ là tài năng hay nỗ lực cá nhân, mà là sức mạnh chung của dân tộc… ViPEL không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một chương trình dài hạn, kéo dài cho đến khi đất nước thật sự phồn vinh, hạnh phúc”, ông Bình chia sẻ.

Theo đại diện Ban IV, sự khác biệt của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân so với nhiều chương trình khác ở chỗ, đây là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất.

Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

Ông Trương Gia Bình (đứng giữa), Chủ tịch FPT và một số nhân sự chủ chốt bước đầu của Hội đồng điều hành toàn cảnh. Ảnh: AH

Tại lễ công bố, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, đã giới thiệu những giá trị mới của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân.

Đồng thời thông tin về những nhân sự chủ chốt bước đầu của Hội đồng điều hành toàn cảnh, gồm các doanh nhân: Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban IV, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT; ông Don Lâm, Phó Trưởng Ban IV, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital; ông Mai Hữu Tín, Phó Trưởng Ban IV, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư U&I; ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco; bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sovico; bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Cùng với Hội đồng điều hành toàn cảnh còn có 4 Uỷ ban phụ trách các ngành, lĩnh vực khác nhau và Ban thư ký chuyên môn. Đây là bước quan trọng, nhằm chi tiết mục tiêu, giá trị, cách thức vận hành của mô hình, hướng đến “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” lần thứ I, một sự kiện lớn của mô hình dự kiến tổ chức ngày 10-10-2025 tại Hà Nội, gắn với Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Sau Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam diễn ra vào tháng 10, 4 Ủy ban và các nhóm công tác thuộc mô hình tiếp tục các hoạt động thiết kế chính sách, giải pháp mang tính thường niên, xuyên suốt để cùng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương thực hiện “Công- tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng” như mục tiêu đề ra.