Phản ánh hóa đơn tiền điện tăng cao: EVN khẳng định không thể can thiệp làm sai lệch công tơ điện tử 10/09/2025 14:00

(PLO)- Cục Điện lực cho biết phản ánh về hóa đơn tiền điện tăng đột biến không chỉ từ khách hàng sử dụng điện của EVN mà còn có cả khách hàng sử dụng điện của các đơn vị mua buôn-bán lẻ điện ngoài EVN.

Sáng 10-9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Toạ đàm "Phát triển bền vững ngành điện – Những vấn đề đặt ra”.

Tại toạ đàm, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), cho hay hiện nay, ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bán lẻ điện cho khách hàng còn có nhiều doanh nghiệp khác cũng thực hiện mua buôn và bán lẻ điện.

Trong đó, thị phần của EVN là 91,4%; còn các doanh nghiệp khác cũng mua buôn và bán lẻ điện chiếm khoảng 8,59% với khoảng 742 doanh nghiệp.

Liên quan tới phản ánh của người dân về hoá đơn tiền điện tăng cao, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc EVN, cho biết qua rà soát lại, phần sản lượng trong tháng 8-2025 khác với mọi năm.

Về phản ánh của người dân về hoá đơn tiền điện tăng cao, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc EVN, cho biết qua rà soát, có 3,2 triệu/31,8 triệu hộ khách hàng sinh hoạt có sản lượng điện tăng cao hơn 30% so với tháng 7. Ảnh: VGP

Đó là những ngày đầu tháng 8, nắng nóng bất thường nên sản lượng của hệ thống tăng kỷ lục, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

Ông Nam cũng cho hay, qua rà soát, có 3,2 triệu/31,8 triệu hộ khách hàng sinh hoạt, chiếm hơn 10%, có sản lượng điện tăng cao hơn 30% so với tháng 7.

EVN đã giao các Tổng công ty cài App cho khách hàng để theo dõi biến động sản lượng. Đồng thời có tổng đài hotline trả lời rất kịp thời, và qua quá trình rà soát, hiện chưa có vấn đề sai sót như phản ánh.

“Nhưng phản ánh cũng có thông tin giả, một số thông tin đưa không đúng, hoặc nhằm câu view bán hàng online, và có cả thông tin không xác định được địa chỉ để làm rõ”, ông Nam cho biết.

Đại diện của EVN tiếp tục cho hay, hiện nay EVN không phải là đơn vị duy nhất bán lẻ điện cho khách hàng. Ngoài EVN, có các tổ chức mua buôn, bán lẻ, ví dụ như tại các khu đô thị, chung cư, khu công nghiệp, đơn vị quản lý lập ra một đơn vị mua buôn của EVN theo giá ưu đãi của Nhà nước rồi bán lại cho khách hàng trong khu vực đó, họ đưa ra định giá của đơn vị. Phần này EVN không kiểm soát được.

Công nhân Tổng công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra công tơ tại hiện trường sau khi nhận được phản ánh của người dân về hoá đơn tiền điện. Ảnh: EVNNPC

“Hiện EVN vẫn đang tiếp tục rà soát và yêu cầu cài app, công bố tổng đài hotline để nếu có phản ánh sẽ giải đáp ngay. Chúng ta đang thực hiện công tơ điện tử nên sẽ không có chuyện can thiệp làm sai lệch chỉ số tiêu thụ được. Việc đo điện đều thực hiện từ xa, sau đó truyền online về, không còn việc đến đo chỉ số tiêu thụ tại công tơ cơ như cũ. Đối với EVN, đều là công tơ điện tử”, đại diện EVN nói.

Về việc này, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Trịnh Quốc Vũ, cho biết giá bán lẻ điện được áp dụng đồng đều cho các khách hàng trên toàn quốc. Có nghĩa là các đơn vị mua buôn-bán lẻ điện cũng phải tuân thủ bán điện theo giá Chính phủ quy định.

Tuy nhiên, họ được hưởng giá bán buôn điện thấp hơn giá bán lẻ điện để bảo đảm thu hồi đủ chi phí đầu tư lưới điện trong các khu công nghiệp, khu dân cư, bảo đảm sản xuất kinh doanh của mình.

“Hiện chúng ta cũng có một chút ưu đãi cho đơn vị mua buôn-bán lẻ để hình thành nhiều đơn vị bán lẻ điện ngoài EVN. Tuy nhiên, phản ánh về hóa đơn tiền điện tăng đột biến và vấn đề đo đếm công tơ thì không phải chỉ từ khách hàng sử dụng điện của EVN mà còn có cả khách hàng sử dụng điện của các đơn vị mua buôn-bán lẻ điện này”, ông Vũ cho hay.