Bộ Công Thương: Siết chặt kinh doanh trên chợ mạng, đảm bảo nguồn hàng Tết 06/02/2026 19:41

​(PLO)- Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường giám sát thương mại điện tử, kịp thời xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nhằm đôn đốc thực hiện Công điện số 07 của Thủ tướng Chính phủ về phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

​Theo đó, Cục đề nghị các Sở Công Thương địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu và giá cả hàng hóa.

​Sở Công Thương cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng; trong đó ưu tiên các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, khí dầu mỏ hóa lỏng và hàng tiêu dùng.

​Cơ quan chức năng phải thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống phân phối, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và kho bãi. Mục tiêu là kịp thời xử lý các phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ hoặc gián đoạn lưu thông hàng hóa.

​Đồng thời, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện các giải pháp về bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Người tiêu dùng rục rịch mua sắm Tết. Ảnh: TÚ UYÊN

Về xúc tiến thương mại, các sở cần chủ động tổ chức nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng và đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa. Hoạt động này phải kết hợp với kiểm soát chất lượng và mở rộng tiếp cận thị trường qua thương mại điện tử.

​Đặc biệt, Cục yêu cầu các Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết. Lực lượng chức năng cần tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

​Song song đó, việc giám sát kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử phải được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả và hàng không rõ nguồn gốc.