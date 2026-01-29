Xe điện tăng nhanh có lo thiếu điện, Bộ Công Thương nói gì? 29/01/2026 14:04

(PLO)- Đại diện Bộ Công Thương cho biết, điện tiêu thụ từ xe điện mỗi năm chỉ tăng khoảng 3–4 tỉ kWh, tương đương 1–1,5% tổng phụ tải toàn hệ thống, nên chưa gây áp lực và hệ thống điện vẫn đáp ứng được khi xe điện gia tăng.

Ngày 29-1, Bộ Công Thương họp báo thường kỳ. Trả lời câu hỏi của PLO về đảm bảo cung ứng điện khi tỷ trọng xe máy, ô tô điện ngày càng nhiều, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, cho biết Bộ Công Thương đã giao cho Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) thực hiện các tính toán, xây dựng phương án và kịch bản tăng trưởng phụ tải, trong đó có xét đến phụ tải từ các trạm sạc điện cho phương tiện giao thông trong tương lai.

“Theo dự báo, đến năm 2030, có khoảng 1 triệu ô tô điện tham gia hoạt động giao thông. Tính toán của NSMO, mức tăng sản lượng điện tiêu thụ hàng năm từ nhóm phương tiện này chỉ khoảng 3–4 tỉ kWh, tương đương khoảng 1–1,5% tổng sản lượng điện tiêu thụ của toàn hệ thống mỗi năm.

Như vậy, mức tăng này là không lớn, và hệ thống điện hoàn toàn có thể đáp ứng được, không phát sinh vấn đề đáng lo ngại khi các phương tiện giao thông sử dụng điện gia tăng trong tương lai”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) trả lời tại họp báo.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Điện lực cũng đánh giá, tại một số khu vực cục bộ có thể phát sinh tình trạng quá tải, đặc biệt là tại các trung tâm đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, hoặc một số khu đô thị tập trung nhiều phương tiện giao thông sử dụng điện. Ở những khu vực này, nhu cầu sạc điện có thể tăng nhanh trong thời gian ngắn, dẫn đến nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ. Về vấn đề này, ông Hùng cho biết Bộ đã giao cho NSMO tính toán khả năng tham gia của phụ tải từ các phương tiện giao thông sử dụng điện.

Ngoài ra, trong ngắn hạn, Bộ sẽ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng với các tổng công ty điện lực tại TP.HCM và Hà Nội thực hiện bổ sung, lắp đặt các trạm điện và hạ tầng cần thiết, nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các trạm sạc trong khả năng trước mắt.

Về lâu dài, để đảm bảo cân bằng cung – cầu điện một cách bền vững, theo ông Hùng, cần phải tính toán và điều chỉnh các quy hoạch liên quan.

Cụ thể, trong quy hoạch điện quốc gia, hiện nay chủ yếu mới tính toán đến các trạm biến áp và phương án phát triển nguồn, lưới điện, còn trong quy hoạch phát triển đô thị của các tỉnh, thành phố, cũng chỉ tính đến nhu cầu sử dụng điện truyền thống. Trong khi đó, phụ tải phát sinh từ các phương tiện giao thông sử dụng điện lại thuộc phạm vi của quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, giao thông.

“Trên cơ sở nhu cầu phụ tải do các ngành giao thông và xây dựng đăng ký, Bộ sẽ điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực cho phù hợp, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống lưới điện và trạm điện, đáp ứng nhu cầu phát triển các trạm sạc, trụ sạc cho phương tiện giao thông sử dụng điện trong tương lai”, Phó Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng chia sẻ.

Như PLO đã đưa tin, từ 1-1-2026 đến 30-6-2026, Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe máy chạy xăng tại một số khu vực nội đô và dự kiến hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân tại các vùng phát thải thấp khi chuyển đổi xe điện.

Tại TP.HCM, hồi cuối năm 2025, Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 20/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Sở Xây dựng cho biết đã nghiên cứu xây dựng dự thảo kế hoạch chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn TP.HCM. Dự thảo đưa ra lộ trình chuyển đổi cho giai đoạn từ 2025 đến 2050. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt của TP.HCM sử dụng điện, năng lượng xanh.