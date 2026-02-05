Khách Tây hào hứng trải nghiệm Tết cổ truyền miền Tây 05/02/2026 17:46

(PLO)- Đoàn du khách Ba Lan đã có những trải nghiệm khó quên khi trực tiếp tham gia gói bánh tét, sên mứt dừa và khám phá đời sống tinh thần của người Việt trong những ngày Tết cổ truyền.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, chương trình “Tây ăn Tết Ta” được triển khai những năm qua nhằm tái hiện không gian tết ở nội đô TP.HCM. Năm 2026, chương trình sẽ mở rộng không gian văn hóa, đưa du khách quốc tế về với miền sông nước để cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết mộc mạc.

Cụ thể, chương trình “Người Tây ăn Tết miền Tây” khởi động cho năm 2026 và được định vị như một câu chuyện trải nghiệm văn hóa chuyên sâu.

Ngày 5-2, đoàn du khách đến từ Ba Lan là một trong những du khách đầu tiên trải nghiệm chương trình này khi tham gia các phong tục đón Tết cổ truyền đậm chất miền Tây tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo chương trình, đoàn khách hóa thân thành người dân địa phương để trải nghiệm gói bánh tét, sên mứt dừa, xin chữ đầu năm và chiêm bái bàn thờ gia tiên. Ngoài ra, đoàn còn thưởng thức bữa cơm Tết thân mật, đậm hương vị ẩm thực Nam Bộ.

Đoàn khách Ba Lan trải nghiệm không gian văn hóa mộc mạc tại vùng sông nước. Ảnh: THU TRINH

Hoạt động này giúp du khách quốc tế hiểu và chạm vào đời sống tinh thần của người Việt. Đây là một phần trong chiến lược quảng bá điểm đến, nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc.

Du khách tìm hiểu nét đẹp văn hóa thư pháp và ý nghĩa của việc xin chữ cầu may mắn, bình an. Ảnh: THU TRINH.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour, nhận định khách du lịch châu Âu ngày càng ưa chuộng tìm kiếm những trải nghiệm bản địa sâu sắc. Họ không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn muốn hiểu văn hóa qua nếp sống, ẩm thực và lễ hội. Việc làm mới chương trình trải nghiệm Tết cho khách Tây là cách cụ thể hóa chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và hàm lượng văn hóa thay vì giá.

Chúng tôi kỳ vọng những sản phẩm giàu giá trị văn hóa sẽ tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho du lịch Việt Nam. Chương trình không chỉ quảng bá Tết Việt sinh động mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm inbound. Qua đó, ngành du lịch gửi gắm thông điệp về một Việt Nam hiện đại nhưng luôn trân trọng giá trị truyền thống. Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour

Du khách được người dân bản địa hướng dẫn cách chọn lá chuối, nếp, nhân đậu xanh thịt mỡ và tự tay gói những đòn bánh tét.

Nụ cười của các vị khách châu Âu khi lần đầu được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: THU TRINH

Nhận túi lì xì may mắn đầu năm là một phong tục văn hoá đẹp và ý nghĩa của người Việt trong dịp xuân về. Ảnh: THU TRINH

Du khách xem cách bài trí mâm ngũ quả đặc trưng miền Tây và tìm hiểu nghi thức dâng hương tưởng nhớ ông bà tổ tiên trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: THU TRINH

Ghi nhận của PV cho thấy thị trường inbound dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có nhiều tín hiệu tích cực. Bên cạnh dòng khách quốc tế, thị trường nội địa và outbound cũng tăng trưởng tốt. Hàng trăm tuyến tour đã được mở bán sớm, đáng chú ý, các sản phẩm tour nội đô TP.HCM như “Biệt động Sài Gòn”, “Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn” tiếp tục thu hút khách Việt kiều và quốc tế.