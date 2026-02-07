Trao 800 phần quà 'Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình' tại xã Cần Giờ 07/02/2026 16:43

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, địa phương rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Sở Công thương TP.HCM với 800 phần quà dành tặng cho bà con.

Ngày 7-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ phối hợp Sở Công Thương TP.HCM, Hiệp Hội Quảng cáo TP.HCM và các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” năm 2026.

Các đơn vị đồng hành cùng chương trình gồm Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco, Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây, Vinamilk và Công ty Cổ phần chứng khoán Kafi.

Tại trường tiểu học Cần Thạnh (đường Duyên Hải, ấp Miễu Nhì) và trường Trung học Cơ sở Long Hòa (đường Duyên Hải, ấp Rừng sác), ban tổ chức đã trao 800 phần quà Tết. Những món quà này dành tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi phần quà gửi đến người dân đều là những nhu yếu phẩm thiết yếu trong ngày Tết. Danh mục quà tặng gồm mì sợi, nui, bún, bánh tráng, nước tương, nước mắm, gạo, cháo, bột nêm, bún tươi và sữa.

Hoạt động này nhằm góp phần mang lại niềm vui cho bà con trong những ngày cận Tết Bính Ngọ.

Mỗi phần quà gồm nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ chia sẻ, nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là việc chăm lo cho người dân thuộc diện cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, UBND xã Cần Giờ đã chủ động triển khai các kế hoạch hỗ trợ Tết chu đáo từ sớm.

Hiện nay, trên địa bàn xã Cần Giờ có 637 trường hợp cận nghèo và 112 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm này, chính quyền địa phương về cơ bản đã chăm lo đầy đủ các chế độ cho các đối tượng trên.

Hôm nay, địa phương rất vui mừng khi nhận thêm sự hỗ trợ quý báu từ Sở Công Thương TP.HCM với 800 phần quà dành tặng cho bà con. Điều này đã giải quyết một phần rất lớn trong việc chăm sóc cho đời sống tinh thần, văn hóa và cả vật chất cho người dân.

“Sự quan tâm này mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bà con trong những ngày Tết đến xuân về. Những món quà của Sở Công Thương là tình cảm, niềm vui, hạnh phúc và sự ấm áp cho người dân trong những ngày cận Tết Bính Ngọ năm 2026” - bà Phượng chia sẻ.

800 phần quà được trao cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Đồng hành cùng chương trình, ông Nguyễn Trí Nghĩa, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco cho biết, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo đã được công ty thực hiện trong nhiều năm qua. Hoạt động này được triển khai xuyên suốt thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chính quyền các địa phương.

“Chúng tôi rất vui khi cùng UBND xã Cần Giờ, các sở, ban ngành đóng góp được một phần nhỏ bé trong việc chăm lo cho người nghèo, đồng hành với lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”. Đây cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chủ trương chung của xã hội” - ông Nghĩa nói.