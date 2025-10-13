Hội Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 50 doanh nhân và thương hiệu tiêu biểu 13/10/2025 20:21

(PLO)- Hội doanh nhân Sài Gòn đã vinh danh 220 doanh nhân, trong đó 50 doanh nhân tiêu biểu đã xây dựng thương hiệu mạnh, góp phần nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chiều 13-10, Hội Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề Hội tụ tri thức – Vươn tới tương lai.

Tại buổi lễ, Hội Doanh nhân Sài Gòn đã vinh danh 20 Doanh nhân - Người truyền lửa có nhiều đóng góp tích cực cho kinh tế – xã hội và cộng đồng; tôn vinh 150 doanh nhân với danh hiệu Doanh nhân – Nét đẹp từ tâm vì những cống hiến trong hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Ngoài ra, hội còn vinh danh 50 doanh nhân tiêu biểu đã xây dựng thương hiệu mạnh, góp phần nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

150 doanh nhân được vinh danh Người truyền lửa năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, cho biết: "Sau 20 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân Sài Gòn là mái nhà chung của giới doanh nhân thành phố - nơi kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần làm giàu chân chính.

Hội tự hào là tổ chức uy tín, hội tụ hơn 1.200 hội viên với nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển của TP.HCM".

Theo ông Vũ, tiền thân của hội là Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, do Báo Doanh nhân Sài Gòn khởi xướng từ năm 2005.

Trải qua hai thập kỷ, hội không chỉ đồng hành cùng doanh nhân TP mà còn triển khai hàng ngàn chương trình kết nối giao thương, hàng trăm hoạt động xã hội, từ thiện ý nghĩa.