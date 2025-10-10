VWS kết nối doanh nghiệp TPHCM nhằm mở hướng hợp tác vì môi trường bền vững 10/10/2025 15:46

Trong không khí cởi mở, thân tình, các bên đã trao đổi thẳng thắn về cơ hội hợp tác, định hướng đầu tư xanh và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường bền vững.

Đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu

Buổi gặp gỡ kéo dài hơn ba giờ tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TP.HCM) thu hút gần 100 doanh nhân tham dự. Sau khi tham quan quy trình xử lý rác, đoàn doanh nghiệp đã trực tiếp đối thoại với ông David Dương về hoạt động của công ty và định hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới.

Trò chuyện cùng đại diện các doanh nghiệp, ông David Dương chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ quá trình đầu tư trong và ngoài nước. Ông cho rằng, việc đầu tư ở bất kỳ quốc gia nào cũng có những khó khăn riêng, nhưng nếu mục tiêu đặt vào lợi ích cộng đồng thì sẽ tìm được hướng đi bền vững. “Nếu chỉ chạy theo lợi nhuận thì rất khó tồn tại lâu dài. Doanh nghiệp phải nghĩ đến lợi ích của xã hội, của người dân rồi mới nghĩ đến phần mình”, ông David Dương nói.

Ông David Dương đang giới thiệu quá trình xây dựng và vận hành Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Theo lãnh đạo VWS, công ty đang chịu trách nhiệm xử lý rác cho hơn 10 triệu dân TP.HCM, khối lượng tiếp nhận tối đa lên đến 10.000 tấn/ngày. Tuy nhiên, VWS vẫn mong muốn kết nối với các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quản trị vận hành và công tác bảo vệ môi trường. “Kết nối là để cùng nhau tiến lên, chứ không phải để lợi dụng hay cạnh tranh thiếu lành mạnh”, ông David Dương nói.

Theo ông David Dương, trong nhiều năm qua, VWS luôn mở cửa đón các đoàn doanh nghiệp, trường học, tổ chức đến tham quan, học hỏi mô hình xử lý rác với công nghệ hợp vệ sinh của Mỹ. VWS sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí nhận người đến đào tạo thực tế trong lĩnh vực quản lý môi trường, vì đó là cách để lan tỏa tinh thần làm thật, cống hiến thật.

Trao đổi thẳng thắn, minh bạch

Tại buổi giao lưu, nhiều câu hỏi xoay quanh mô hình đầu tư, công nghệ, chính sách mới… đều được ông David Dương giải đáp trực tiếp, không né tránh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp quan tâm đến công nghệ xử lý chất thải hiện nay của VWS và định hướng đầu tư trong tương lai.

Ông David Dương trả lời nhiều câu hỏi đến từ Hội Doanh nhân Sài Gòn.

Ông David Dương cho biết, công ty đã và đang vận hành nhiều công nghệ khác nhau, trong đó có xử lý nước rỉ rác với công nghệ màng lọc MBR tiêu chuẩn cao thành nước sạch để sử dụng sinh hoạt, xử lý khí ga từ rác thải đốt phát điện. Đồng thời nghiên cứu sản xuất năng lượng từ đốt rác phát điện và tái chế vật liệu. “Không có nơi nào đầu tư mà dễ dàng cả. Quan trọng là công nghệ phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù rác của Việt Nam”, ông David Dương nhấn mạnh.

Ngoài dự án Đa Phước, ông David Dương giới thiệu Khu công nghệ Môi trường xanh tại Tây Ninh (Long An cũ) – dự án công ty đang triển khai, hướng đến việc xử lý tổng hợp tất cả loại chất thải rắn, từ rác y tế, điện tử, độc hại đến pin mặt trời, vỏ xe và phân hầm cầu. Dự án này được thực hiện không phải khi bãi rác đầy mới làm, mà là bước chuẩn bị cho tương lai. Khi xã hội phát triển, chất thải sẽ ngày càng đa dạng và VWS muốn đón đầu xu hướng đó. “Chúng tôi muốn xây dựng mô hình công nghệ môi trường tập trung, vừa dễ kiểm soát, vừa thể hiện cam kết lâu dài với địa phương”, ông David Dương nói.

Khi được hỏi về vấn đề mùi hôi ở khu Đa Phước, ông David Dương cho biết công ty đã đầu tư nhiều giải pháp kỹ thuật để khống chế. “Chúng tôi không nói là không có mùi hôi, nhưng khi xảy ra, chúng tôi khống chế được. Một phần mùi xuất phát trong lúc xe đổ rác, nhất là khi thời tiết thay đổi, nhưng đó là tạm thời và được kiểm soát chặt”, Chủ tịch VWS khẳng định.

Về vấn đề TP.HCM chậm thanh toán tiền xử lý rác, ông cho biết công ty vẫn duy trì hoạt động bình thường dù có thời điểm việc thanh toán bị kéo dài. “Mỗi ngày vẫn tiếp nhận hơn 5.000 tấn rác của thành phố, vì trách nhiệm với người dân không thể dừng lại”, ông nói và bày tỏ mong muốn được cùng thành phố sớm tháo gỡ khó khăn trong tinh thần hợp tác, tôn trọng và minh bạch.

Khi được hỏi vì sao chưa áp dụng đại trà công nghệ đốt rác phát điện như nhiều nước, ông David Dương nói rằng, không phải cứ hiện đại là tốt. Rác ở Việt Nam có đặc điểm ẩm, hữu cơ cao, thành phần cháy thấp. Nếu đem công nghệ đốt về áp dụng nguyên xi sẽ rất tốn kém, thậm chí phản tác dụng.

Theo ông, công nghệ đốt rác phát điện hiện vẫn đang được VWS nghiên cứu. Tuy nhiên, việc áp dụng cần tính toán kỹ lưỡng vì rác ở Việt Nam có đặc thù riêng, nên việc áp dụng máy móc công nghệ nước cần phải chọn lọc kỹ càng để mang lại hiệu quả cao nhất. VWS không chọn công nghệ rẻ tiền nếu nó gây hại cho môi trường. Làm thật, làm bền mới là con đường của VWS.

Ông David Dương khẳng định, VWS đã ứng dụng nhiều công nghệ, trong đó có sản xuất phân compost, tái chế năng lượng và xử lý nước đạt chuẩn có thể dùng sinh hoạt. “Ở Singapore, nước thải tái chế còn được đóng chai uống. Ở đây, chúng tôi không dám nói xa đến thế, nhưng nước xử lý từ rác của VWS đã đạt chuẩn cao nhất, có thể dùng cho sinh hoạt nội bộ và tưới cây, rửa đường”, ông chủ VWS chia sẻ.

Kết nối cùng phát triển

Ông David Dương cho biết, ngoài vai trò Tổng Giám đốc VWS, ông còn là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Mỹ (VABA) tại Hoa Kỳ. Ông bày tỏ mong muốn kết nối các doanh nghiệp Việt ở nước ngoài với cộng đồng doanh nhân trong nước để cùng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng cơ hội đầu tư. “Chúng tôi mong muốn làm cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, đồng thời để các doanh nghiệp người Việt ở nước ngoài có thêm cơ hội trở về đóng góp cho quê hương”, ông David Dương nói.

Lãnh đạo VWS kỳ vọng, VWS và VABA hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam để thiết lập cơ chế kết nối thường xuyên, thông qua các chương trình giao lưu, hội thảo hoặc đào tạo về công nghệ môi trường cũng như và quản trị doanh nghiệp.

Đại diện đoàn doanh nghiệp đến thăm, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn Lư Nguyễn Xuân Vũ đánh giá cao tinh thần chia sẻ và hợp tác của ông David Dương. Chuyến tham quan đã giúp các doanh nhân hiểu rõ hơn về quy trình xử lý chất thải hiện đại – một lĩnh vực đặc thù mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp. Ông David Dương đã đầu tư bài bản, nghiêm túc, góp phần giải quyết bài toán môi trường cho TP.HCM, tận dụng rác làm tài nguyên.

“Đây là cơ hội để doanh nhân TP.HCM tiếp cận mô hình xử lý rác quy mô lớn, qua đó tìm hướng hợp tác trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ và công nghệ phù hợp. Đồng thời, chúng tôi mong muốn VWS tiếp tục ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới, biến rác thành nguồn năng lượng phục vụ cho sản xuất và đời sống”, ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, nếu thực hiện tốt, mô hình này không chỉ giúp giải quyết bài toán môi trường mà còn góp phần hình thành ngành công nghiệp mới trong nền kinh tế tuần hoàn. Hội Doanh nhân Sài Gòn cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều đoàn doanh nghiệp được đến thăm, học hỏi và mở rộng hợp tác cùng VWS.

Ông David Dương đón nhận món quà của Hội Doanh nhân Sài Gòn.

Cũng trong ngày 8-10, Công ty VWS đã đón đoàn đoàn sinh viên Học viện Bách khoa Công lập Singapore đến tham quan, trải nghiệm thực tế. Tại đây, các sinh viên được quan sát trực tiếp quy trình vận hành tại các khu vực: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost… Nhiều năm liền, Công ty VWS luôn rộng cửa đón các đoàn chuyên gia, cán bộ môi trường, học sinh – sinh viên trong nước và quốc tế đến tham quan tìm hiểu quy trình xử lý, tái chế rác.