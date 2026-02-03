Nhà máy bia HEINEKEN Tiền Giang cung ứng các sản phẩm đa dạng dịp Tết 2026 03/02/2026 11:06

(PLO)- HEINEKEN Việt Nam đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất và cung ứng trên toàn hệ thống với danh mục sản phẩm đa dạng, trong đó nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam – Tiền Giang đóng vai trò quan trọng phục vụ người tiêu dùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đồ uống tăng cao. Các dòng sản phẩm này thường gắn liền với những buổi họp mặt, đoàn viên gia đình hoặc quà tặng khai xuân. Đây là nét văn hóa đặc trưng trong việc chào đón năm mới của người Việt.

Chất lượng bảo đảm theo tiêu chuẩn toàn cầu

HEINEKEN Việt Nam đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất và cung ứng trên toàn hệ thống với danh mục sản phẩm đa dạng. Trong đó, Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam – Tiền Giang đóng vai trò quan trọng phục vụ người tiêu dùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Điều này góp phần mang đến một mùa Tết trọn vẹn cho người dân vùng sông nước.

Để đảm bảo chất lượng cao nhất, HEINEKEN Việt Nam đã sớm chuẩn bị kế hoạch sản xuất cho từng nhà máy. Doanh nghiệp tập trung tối ưu hóa quy trình vận chuyển và phân phối hàng hóa. Các sản phẩm dù sản xuất tại đâu cũng phải tuân thủ quy trình kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn toàn cầu của tập đoàn.

Nguyên liệu đầu vào được kiểm soát tập trung, kết hợp với dây chuyền sản xuất khép kín và tự động hóa cao. Quy trình này đảm bảo chất lượng đồng nhất cho mọi sản phẩm trên toàn quốc. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về hương vị và độ an toàn của thức uống.

Bà Hà Thị Lam Diệu, Giám đốc Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam tại Tiền Giang nói: "Tại HEINEKEN Việt Nam, chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhà máy Tiền Giang vận hành theo các tiêu chuẩn toàn cầu với hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt ở mọi công đoạn. Chúng tôi đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều tươi ngon và đạt chuẩn quốc tế".

Nhà máy HEINEKEN Tiền Giang là một trong năm nhà máy chiến lược của hệ thống HEINEKEN tại Việt Nam. Đơn vị này cũng là điểm sáng về phát triển bền vững khi sử dụng 100% năng lượng sinh khối trong nấu bia. Nước thải sau xử lý của nhà máy đạt tiêu chuẩn loại A và hoàn toàn không có rác thải chôn lấp.

Nhà máy HEINEKEN Việt Nam - Tiền Giang trang bị máy móc tự động cao, dây chuyền công nghệ hiện đại theo các tiêu chuẩn toàn cầu của HEINEKEN.

Bivina – Dòng bia phổ thông gắn bó với người dân miền sông nước

Trong danh mục phục vụ Tết năm nay, Bivina là nhãn hiệu được người tiêu dùng miền duyên hải và ĐBSCL đặc biệt ưa chuộng. Sản phẩm có cả định dạng chai và lon, phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng hoặc biếu tặng.

Bia Bivina được sản xuất trên quy trình khép kín với nguồn nguyên liệu chọn lọc kỹ lưỡng.

Sản phẩm được nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe về hương vị, độ cồn và màu sắc để phù hợp với người tiêu dùng Việt. Trong đó, Bivina Export với độ cồn 4,3% sở hữu hương vị êm đằm, mang lại cảm giác sảng khoái. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các buổi gắn kết bạn bè, người thân.

Bivina còn mang trong mình hình tượng về sự bền bỉ của người dân miền biển. Thương hiệu này đã có gần ba thập kỷ gắn bó với nhịp sống và niềm tự hào lao động của người dân địa phương. Mỗi giọt bia như thấm đượm vị mặn mòi và sự kiên cường của con người nơi đây.

Đánh dấu hành trình chuyển mình vào Tết 2026, Bivina ra mắt thiết kế mới hiện đại với hình ảnh ngọn hải đăng làm trung tâm. Ngọn hải đăng biểu tượng cho sự vững vàng, kiên định bên cạnh ngôi sao vàng đầy tự hào. Thiết kế này khẳng định vị thế của một thương hiệu bia đậm chất biển Việt Nam.