Tạm giữ hơn 3.000 thùng bia ngoại không rõ nguồn gốc 20/01/2026 14:58

(PLO)-Lực lượng chức năng phát hiện kho hàng đang chứa trữ 3.230 thùng bia ngoại, toàn bộ số hàng hóa là ký gửi, nhãn hàng hóa không thể hiện thông tin đơn vị nhập khẩu nên chưa có cơ sở xác định chính xác chủ sở hữu hợp pháp.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), chiều 16-1, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường phối hợp với Công an phường Tân Phú (TP.HCM) tiến hành kiểm tra một điểm kinh doanh. Cơ sở này thuộc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Z.M, địa chỉ tại phường Tân Phú.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại kho hàng đang chứa trữ 3.230 thùng bia nhãn hiệu Pearl River. Loại bia này được đóng gói theo quy cách 330 ml/lon, mỗi thùng gồm 24 lon.

Toàn bộ số hàng hóa đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Sản phẩm không thể hiện thông tin về xuất xứ hàng hóa. Ngoài ra, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên bao bì không rõ ràng.

Trên sản phẩm có dán giá niêm yết là 215.000 đồng/thùng. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết lên tới 694.450.000 đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, người đại diện theo ủy quyền của Công ty Z.M cho biết số bia trên là hàng ký gửi.

Tuy nhiên, nhãn hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Nhãn cũng không thể hiện thông tin đơn vị nhập khẩu nên chưa có cơ sở xác định chính xác chủ sở hữu hợp pháp.

Hàng ngàn thùng bia ngoại được xác định là hàng hóa không rõ nguồn gốc. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010, đoàn kiểm tra thống nhất xác định số bia nêu trên là thực phẩm. Đồng thời, căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, lô hàng được xác định là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ do không có đầy đủ căn cứ pháp lý chứng minh nguồn gốc hợp pháp khi lưu thông trên thị trường.

Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Tang vật đã được niêm phong để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.