Quảng Ninh tặng du khách bia và chả mực để kích cầu du lịch 24/09/2025 17:48

(PLO)- Nằm trong chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn sẽ tặng mỗi du khách 1 lon bia của địa phương hoặc 1 suất chả mực tùy theo việc sử dụng dịch vụ của du khách.

Ngày 24-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh 2025.

Chiến dịch được triển khai với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới” với các mục tiêu quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với chương trình kích cầu du lịch năm 2025. Qua đó khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”, khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Cùng với đó, tạo trải nghiệm mới mẻ, đa dạng cho du khách thông qua chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc, kết hợp nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng phục vụ, từng bước khắc phục tính mùa vụ trong du lịch nội địa tại địa phương.

Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Chiến dịch kích cầu du lịch tỉnh năm 2025. Ảnh: NS

Chiến dịch năm nay được triển khai với chuỗi sự kiện, hoạt động phong phú như bắn pháo hoa nghệ thuật 3 ngày/tuần; chương trình Halo Bay Show biểu diễn nghệ thuật kết hợp nhạc nước và ánh sáng vào tất cả các ngày trong tuần; giới thiệu, quảng bá ca múa nhạc dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật Quảng Ninh; đêm nhạc dưới trăng; chương trình nghệ thuật chào năm mới; ngày hội diều - dù lượn Vịnh Rồng cất cánh; ngày hội Đua thuyền Vịnh Rồng lướt sóng; ngày hội Yên Tử - Sắc thu Thiền định năm 2025…

Cùng với đó là các gói ưu đãi kích cầu đồng loạt từ cộng đồng doanh nghiệp giảm giá phòng, ưu đãi dịch vụ lưu trú, tặng quà lưu niệm, thực đơn ưu đãi, trải nghiệm trên tàu du lịch… tạo thêm nhiều lựa chọn phong phú cho du khách. Đến nay đã có gần 100 đơn vị, công ty kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tham gia chương trình.

Một trong những ưu đãi thú vị cho du khách khi đến với Quảng Ninh là việc tặng bia và chả mực. Theo đó, đối với các cơ sở lưu trú tham gia chương trình, sẽ tặng 1 bia của địa phương cho mỗi khách check-in khách sạn. Du khách còn có thể được tặng thêm 1 suất chả mực Hạ Long cho mỗi khách ăn trưa tại nhà hàng của cơ sở lưu trú đó. Các nhà hàng, quán ăn tham gia chương trình cũng sẽ tặng quà tương tự cho khách ăn trưa/tối tại nhà hàng.

Với chiến dịch kích cầu du lịch này, Quảng Ninh mong muốn duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong mùa thu đông năm 2025, dịp Tết Nguyên đán, lễ hội đầu xuân năm 2026; phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 55.000 tỉ đồng.