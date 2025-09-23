Công an bắt giữ 2 thanh niên sử dụng súng hơi tự chế bắn vỡ kính ô tô 23/09/2025 16:14

(PLO)- Hai thanh niên sử dụng súng hơi tự chế đã bắn vỡ kính nhiều xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh.

Ngày 23-9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa điều tra, bắt giữ Đặng Quang Đạo (28 tuổi) và Đặng Văn Điển (21 tuổi), cùng trú tại khu Yên Hải 2, phường Phong Cốc, Quảng Ninh vì hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng dạng súng hơi tự chế bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 00 ngày 14-9-2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một số ô tô khi di chuyển đến khu vực nút giao CT06, thuộc phường Liên Hòa (tỉnh Quảng Ninh) thì bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió, khiến kính xe bị vỡ.

Đạo và Điển - 2 thanh niên dùng súng hơi tự chế bắn vỡ kính nhiều xe ô tô đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: CAQN

Vụ việc gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt đối với lái xe và hành khách lưu thông trên tuyến đường này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT - Bộ Công an) và Công an phường Liên Hòa nhanh chóng điều tra, xác minh.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định kính ô tô đã bị súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn vào phương tiện đang di chuyển có thể gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 1 ngày sau, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh, bắt giữ Đạo và Điển.

Tại cơ quan điều tra, Điển khai mượn khẩu súng hơi tự chế của Đạo để bắn chim tại khu vực ven cao tốc, tuy nhiên đạn lạc đã bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị các chủ phương tiện bị thiệt hại kính xe ô tô khi lưu thông qua tuyến cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh trong thời điểm trên liên hệ ngay với Công an tỉnh Quảng Ninh để phối hợp giải quyết.