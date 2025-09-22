Ông Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh 22/09/2025 12:38

Ngày 22-9, HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp lần thứ 31 để quyết định một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn, đồng thời tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Quyết tâm tập trung chỉ đạo, điều hành UBND hai cấp chính quyền

Kết quả, ông Bùi Văn Khắng trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với 56/56 phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 100 % đại biểu có mặt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND Quảng Ninh tỉnh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Sự tin tưởng, tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh là khích lệ, động viên quý giá, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi trọng trách, nhiệm vụ mới được giao trong thời gian tới.

Ông Bùi Văn Khắng bày tỏ quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai có hiệu quả cao nhất các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Trong đó, trọng tâm xây dựng môi trường làm việc và môi trường sống, trật tự kỷ cương, an ninh, an toàn hơn; tập trung điều hành chính quyền địa phương hai cấp hoạt động minh bạch, kỷ cương, kiến tạo, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Đồng thời, tập trung xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, ngày càng tốt hơn, toàn diện và bao trùm hơn, với phương châm ưu tiên: Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số; phát triển kinh tế cửa khẩu, cảng biển, logicstics; phát triển văn hóa, du lịch gắn kết với phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản an toàn gắn với công nghiệp chế biến, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.

Ông Khắng cũng quyết tâm tập trung chỉ đạo, điều hành UBND hai cấp chính quyền, tập trung phát triển kinh tế - xã hội để tạo ra nhiều việc làm hơn, nâng cao thu nhập của người lao động và nhân dân cao; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại về kinh tế.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: QMG

Mong muốn tân Chủ tịch UBND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan và trách nhiệm cao trước cử tri, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

HĐND tỉnh Quảng Ninh tin tưởng và mong muốn tân Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước HĐND tỉnh, trước cử tri và nhân dân để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh của truyền thống đoàn kết "Kỷ luật và Đồng tâm".

Thống nhất, chung sức đồng lòng, quyết tâm nỗ lực đổi mới, quyết liệt trong hành động để tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ của chính quyền địa phương, tạo sự chuyển biến căn bản và tích cực trên các mặt công tác.