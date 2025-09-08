Ông Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 08/09/2025 09:44

Sáng 8-9, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Với 81/82 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỉ lệ 90% trên tổng số đại biểu, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HĐND TP Đà Nẵng cũng thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết, đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Phạm Đức Ấn (thứ 3 từ phải qua) và ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước đó vào chiều 6-9, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao Quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời giới thiệu để bầu ông Ấn giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Phạm Đức Ấn (55 tuổi), quê quán xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Ấn từng có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, giữ các chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5-2020, ông Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tháng 12-2024, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Ấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Ấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.