Ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP Đà Nẵng

Chiều 6-9, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Bên cạnh việc công bố tân Bí thư và tân Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hội nghị cũng giới thiệu lại quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, hiệu lực thi hành từ ngày 3-9-2025.
Trong 5 năm làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Quảng đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nổi bật là sau khi thành công đẩy lùi đại dịch COVID-19, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Trong nhiệm kỳ của mình, ông Quảng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu, đề xuất, làm việc không ngơi nghỉ với các cơ quan Trung ương để cho ra đời Nghị quyết 136/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.
Cùng với đó, Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội đã mở đường cho Đà Nẵng tháo gỡ các vướng mắc về dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
Hàng loạt dự án được tháo gỡ, Đà Nẵng năm 2025 như một đại công trường đồng loạt khởi công. Qua đó khơi thông nguồn lực to lớn từ đất đai, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số.
Dấu ấn của ông Quảng còn được thể hiện rõ nét qua việc Đà Nẵng được chọn thí điểm xây dựng Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, cùng với TP.HCM, Đà Nẵng cũng được phép xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.
Những đòn bẩy quan trọng nêu trên đang dần khiến Đà Nẵng cất cánh, định vị một TP phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Quảng (56 tuổi), quê quán TP Hải Phòng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Luật. Trưởng thành từ cán bộ, điều tra viên Phòng Điều tra hình sự, ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát.
Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua các chức vụ như: Viện trưởng VKSND quận Lê Chân, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (VKSND Tối cao).
Đến tháng 6-2015, ông là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM. Sau 2 năm, ông Quảng đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (VKSND Tối cao).
Tháng 9-2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.
Đến tháng 12-2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Sau 1 năm, vào tháng 10-2020, ông Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, và giữ cương vị này cho đến khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.