Ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP Đà Nẵng 06/09/2025 15:57

(PLO)- Trong 5 năm làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng.

Chiều 6-9, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bên cạnh việc công bố tân Bí thư và tân Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hội nghị cũng giới thiệu lại quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, hiệu lực thi hành từ ngày 3-9-2025.

Ông Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng tân Bí thư và tân Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: PV

Trong 5 năm làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Quảng đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nổi bật là sau khi thành công đẩy lùi đại dịch COVID-19, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 43/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Quảng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu, đề xuất, làm việc không ngơi nghỉ với các cơ quan Trung ương để cho ra đời Nghị quyết 136/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Cùng với đó, Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội đã mở đường cho Đà Nẵng tháo gỡ các vướng mắc về dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Hàng loạt dự án được tháo gỡ, Đà Nẵng năm 2025 như một đại công trường đồng loạt khởi công. Qua đó khơi thông nguồn lực to lớn từ đất đai, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ông Nguyễn Văn Quảng tại buổi thăm, làm việc với Tập đoàn Thaco. Ảnh: TN

Dấu ấn của ông Quảng còn được thể hiện rõ nét qua việc Đà Nẵng được chọn thí điểm xây dựng Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, cùng với TP.HCM, Đà Nẵng cũng được phép xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

Những đòn bẩy quan trọng nêu trên đang dần khiến Đà Nẵng cất cánh, định vị một TP phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.