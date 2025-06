Bí thư Đà Nẵng nói về những thách thức phải vượt qua khi hợp nhất với Quảng Nam 23/06/2025 10:26

Sáng 23-6, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ 24, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hợp nhất với Quảng Nam có cả cơ hội và thách thức

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, việc hợp nhất với Quảng Nam là sự kiện trọng đại mang tính lịch sử, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, là cơ hội để mở rộng không gian phát triển.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

TP Đà Nẵng mới là TP trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất trong sáu TP trực thuộc Trung ương, với tổng diện tích gần 12.000 km², dân số hơn 3 triệu người. Đà Nẵng mới có hệ thống sân bay, cảng biển, hạ tầng, văn hóa, du lịch dịch vụ đa dạng, phong phú.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn thách thức. Như hiện nay tỉ lệ đô thị hóa của Đà Nẵng hơn 80%, cao nhất cả nước. Nhưng khi hợp nhất với Quảng Nam thì diện tích đất rừng và đồi núi lại nhiều nhất trong các địa phương.

“Đây là một khó khăn rất lớn, thách thức đặt ra chính là xây dựng kết cấu hạ tầng. TP không có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thì không đủ sức cạnh tranh. Muốn làm được những điều đó là một công việc rất lớn và cũng là thách thức cho cả nhiệm kỳ tới và nhiều nhiệm kỳ tiếp theo”, ông Quảng cho hay.

Theo Bí thư Đà Nẵng, hiện nay tốc độ tăng trưởng của Đà Nẵng và Quảng Nam có sự chênh lệch khá lớn, khi hợp lại rõ ràng là TP sẽ gặp thách thức về tăng trưởng hai con số.

Ông Quảng đề nghị thường trực HĐND TP ban hành quyết định thành lập tổ chức HĐND lâm thời tại các phường, xã trên địa bàn TP theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HĐND TP cũng cần xem xét cho ý kiến để quyết định thông qua nhiều chính sách trong bối cảnh thực hiện việc sắp xếp địa giới hành chính và mô hình chính quyền hai cấp.

Đơn cử như nghị quyết về miễn giảm phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ do sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025, nghị quyết về quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công của TP…

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tiếp đà tăng trưởng 2 con số

Theo Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, kinh tế TP sáu tháng đầu năm ước tăng 11,03%, là một trong những địa phương tiếp tục duy trì tăng trưởng trên 10%. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số cao hơn so với quý trước và cùng kỳ, một số ngành duy trì mức tăng cao.

Thu ngân sách của TP đến nay ước bằng 61,4% dự toán và bằng 116% so với cùng kỳ. Đà Nẵng cũng thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu về quỹ đất và mặt bằng sản xuất;

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính tụt hạng; công tác giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng còn chậm; nguồn khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng chưa đáp ứng nhu cầu cho các dự án; đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả vẫn còn nhiều thách thức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Đà Nẵng còn gặp khó khăn, vướng mắc trên thực tế. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy có thời điểm ở một số nơi, một số nội dung còn lúng túng.

Ông Thắng cho hay, kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt, mang tính lịch sử; là kỳ họp cuối của HĐND TP sau 28 năm Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về triển khai cơ chế chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 136 của Quốc hội; các nội dung quan trọng và cần thiết trong giai đoạn chuyển tiếp; các quy định, chính sách, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của người dân.

Kỳ họp cũng dành thời gian thảo luận, thông qua các Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề theo kế hoạch năm 2025.