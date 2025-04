Bí thư Đà Nẵng nói về đề án hợp nhất với Quảng Nam 15/04/2025 13:01

Sáng 15-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 19 nhằm tổng kết các mặt công tác quý I, bàn phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động xây dựng Đề án không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, sáp nhập cấp xã và sẽ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xây dựng Đề án hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng, lấy tên là TP Đà Nẵng theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Theo Bí thư Đà Nẵng, Ban chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng đã họp phiên thứ nhất và chiều nay (15-4) sẽ họp phiên thứ hai.

Theo báo cáo, quý I-2025, GRDP của Đà Nẵng tăng 11,6%, xếp thứ nhất trong số sáu TP trực thuộc Trung ương và thứ tư cả nước. Đà Nẵng đã quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc tiến độ đền bù giải tỏa các dự án động lực, trọng điểm ngay từ đầu năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng tăng cao, đạt gần 35% dự toán. Một số doanh nghiệp nộp ngân sách lớn cho TP như Nhà máy bia Heniken quý I nộp gần 1.000 tỉ đồng, cao nhất từ trước tới nay, bằng 159% so với cùng kỳ năm 2024.

Đà Nẵng tiếp tục duy trì các chính sách an sinh xã hội, thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, dột nát đạt 71% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả, nhất là công tác thu hồi tài sản tham nhũng, thi hành án dân sự, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần này tập trung bàn các giải pháp để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức chính quyền cấp huyện và hợp nhất cấp tỉnh.

Việc thực hiện đảm bảo giữ vững truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận, tạo ra nền tảng phát triển của một TP Đà Nẵng với một quy mô mới, thế và lực mới.

Hội nghị nghe báo cáo Đề án không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường; Tờ trình Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Đà Nẵng.