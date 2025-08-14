Bí thư Đà Nẵng giao thời hạn tháo gỡ vướng mắc cho Thaco 14/08/2025 20:41

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương, xác định Thaco là đối tác chiến lược của thành phố.

Chiều 14-8, tại Chu Lai, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng làm việc với Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải (Thaco). Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương chủ trì.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo Thaco tham quan nhà máy. Ảnh: TN

Thaco đầu tư 4 tỉ USD tại TP Đà Nẵng

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Thaco điểm qua hoạt động kinh doanh 7 tháng đầu năm. Đồng thời, vị đại diện nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Hiện nay, 4/6 tập đoàn thuộc hệ sinh thái của Thaco đang kinh doanh trên địa bàn TP Đà Nẵng, với quy mô đầu tư hơn 4 tỉ đô. Sau 7 tháng, Thaco nộp ngân sách gần 7.000 tỉ, phấn đấu năm 2025 nộp khoảng 20.000 tỉ.

Tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, Thaco đang đầu tư năm dự án lớn với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỉ đồng. Các dự án này đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng.

Cụ thể: Dự án KCN Thaco Chu Lai (451ha); Dự án Luồng Cửa Lở, cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam hoà và Đường nối KCN Việt – Hàn với đường Võ Chí Công; Dự án KĐT Chu Lai (188ha); Dự án KDC Đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hoà – Tam Tiến (giai đoạn 2, 1.014ha).

Tập đoàn Thaco đã đầu tư hơn 4 tỉ USD tại TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Mảng công nghiệp dược liệu, Thaco đang lập năm vùng trồng Sâm Ngọc Linh hơn 1.118ha. Đa phần diện tích này đều đang do người dân và doanh nghiệp sử dụng. Thaco kiến nghị TP Đà Nẵng kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình trên đất để có phương án đền bù, bàn giao cho nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan trả lời những vướng mắc, gợi mở giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời giao "deadline" cụ thể.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng ý các ý kiến đề xuất của Thaco liên quan đến các vướng mắc tại các dự án, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương tháo gỡ.

Tập trung giải quyết hai vướng mắc

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Quảng, trân trọng và đánh giá cao sự phát triển của Thaco trong thời gian qua. “Trước đây, mỗi lần nghĩ về phát triển ngành công nghiệp, bao giờ tôi cũng lấy ví dụ của Thaco ra để trao đổi với anh em, tại sao Quảng Nam có Thaco mà Đà Nẵng không có? Tất nhiên do rất nhiều nguyên nhân, trong đó cơ bản là chúng tôi không chuẩn bị được hạ tầng để thu hút”, ông Quảng nhìn nhận.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành uỷ và Tập đoàn Thaco. Ảnh: TN

Bí thư Đà Nẵng lược ra năm đóng góp lớn của Thaco với Quảng Nam trước đây và Đà Nẵng thời gian tới.

Thứ nhất, Thaco sẽ là tập đoàn chủ lực để phát triển công nghiệp, tiếp tục phát triển theo định hướng của TP, gần như trông hết vào Thaco. Thaco phát triển sẽ tạo ra hệ sinh thái mà chính tập đoàn này sẽ là nam châm, hút các doanh nghiệp khác, đặc biệt là lĩnh vực cơ khí.

Thứ hai, là sự đóng góp của Thaco vào ngân sách. Từ khi thành lập, Thaco đóng 231.000 tỉ vào ngân sách, một số lượng rất khổng lồ. Năm nay, phấn đấu đóng 20.000 tỉ, hơn 1/3 tổng thu ngân sách của TP.

Thứ ba, Thaco tạo ra công ăn việc làm và đội ngũ công nhân chất lượng cao (hơn 16.400 người), cơ bản là người của địa phương, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ yếu là sinh viên TP Đà Nẵng, điều này thể hiện rõ giá trị của doanh nghiệp.

Thứ tư, Thaco đóng góp an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng cho địa phương. Đơn cử như nút giao cầu vượt Tam Hiệp, tổng vốn đầu tư hơn 600 tỉ đồng.

Thứ năm, mặc dù là tập đoàn tư nhân nhưng hoạt động tổ chức Đảng, công đoàn rất bài bản, vững mạnh, với sáu chi bộ và hơn 200 đảng viên.

Trước những thành tựu nổi bật, Bí thư Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng thống nhất chủ trương, xác định Thaco là nhà đầu tư chiến lược trong định hướng phát triển của TP.

"Khi là nhà đầu tư chiến lược, chúng ta phải có định hướng, chính sách đồng hành trong phát triển, chia sẻ khó khăn của tập đoàn. Chúng ta phải xác định Thaco là đối tác chiến lược của thành phố trong định hướng phát triển”, ông Quảng nhấn mạnh.

"Xung quanh Khu công nghiệp phải có hệ sinh thái sống, chúng ta hướng tới sản xuất phục vụ con người và con người phục vụ sản xuất. Là vòng tuần hoàn không thể không hướng tới. Dưới góc độ của tôi, Khu kinh tế Chu Lai và các Khu công nghiệp của Trường Hải muốn phát triển được phải có hệ sinh thái sống, bao gồm các đơn vị ở, nơi vui chơi giải trí…", theo Bí thư Đà Nẵng.

Đối với những khó khăn Thaco đang gặp phải tại các dự án, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tập trung vào hai nhóm vấn đề chính là giải phóng mặt bằng và giải quyết thủ tục hành chính. Đưa vào danh mục dự án trọng tâm, trọng điểm Ban thường vụ Thành uỷ theo dõi, chỉ đạo sát sao.

Cùng với đó, Bí thư Đà Nẵng đề nghị Thaco xây dựng hệ sinh thái logistics, kết nối phát triển từ Lào về Đà Nẵng, đóng góp vào hệ sinh thái cảng biển, có kết nối với cảng Liên Chiểu…

Đặc biệt, ông Quảng mong muốn Thaco tham gia vào dự án đường sắt đô thị kết nối sân bay Đà Nẵng và Sân bay Chu Lai, trước mắt giai đoạn 1 từ sân bay Đà Nẵng – Hội An.

“Tôi rất muốn Đà Nẵng sẽ là nơi nuôi dưỡng, tạo điều kiện thúc đẩy cho Trường Hải phát triển. Định hướng này hoàn toàn có thể thực hiện được với tâm huyết và năng lực như hiện nay”, ông Quảng nói.

Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương. Ảnh: TN