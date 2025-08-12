Bị bắt sau 10 giờ vào cửa hàng trộm 17 iPhone 12/08/2025 17:11

(PLO)- Thanh niên ở Quảng Trị, vào TP Đà Nẵng đột nhập tiệm điện thoại lấy trộm 17 iPhone bị công an bắt sau 10 giờ gây án.

Ngày 12-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hội An Tây đã bắt giữ Lê Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi, quê Quảng Trị) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuấn Anh đột nhập tiệm điện thoại trộm 17 iPhone. Ảnh: CA

Trước đó, trưa 11-8, Công an phường Hội An Tây tiếp nhận tin báo của anh TVT (28 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) về việc cửa hàng điện thoại của mình trên đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng, bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 17 iPhone các loại, tổng giá trị hơn 146 triệu đồng.

Nhận tin, Công an phường Hội An Tây khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các nghi phạm.

Chỉ sau chưa đầy 10 giờ, Công an phường Hội An Tây đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh ở khu vực Cầu Rồng (TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, nghi phạm Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an tiến hành thu giữ tang vật là 17 điện thoại iPhone, 1 xe máy và nhiều tài sản liên quan khác.

+ Trước đó hai ngày, Công an phường Hội An Tây cũng đã bắt nhanh Lê Quang Sỹ (28 tuổi, ngụ phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc xảy ra tại cửa hàng tạp hoá Bích Diễm (17 An Dương Vương, phường Hội An Tây).

Lê Quang Sỹ. Ảnh: CA

Điều tra mở rộng, Sỹ khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm khác trên địa bàn phường Hội An Tây và các địa phương lân cận.

Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.