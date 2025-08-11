Bắt 2 tên trộm hàng trăm kg sầu riêng trong đêm 11/08/2025 22:19

(PLO)- Trong lúc tuần tra, lực lượng công an địa phương đã bắt được hai tên trộm sầu riêng trong vườn người dân.

Thông tin ban đầu vào, vào khoảng 0 giờ, ngày 10-8, Công an xã Cẩm Mỹ (Đồng Nai) khi đang tuần tra trên địa bàn xã đã bắt quả tang hai nghi phạm là LTĐ (35 tuổi, thường xã Bảo Vinh) và MHH (22 tuổi, thường trú phường Xuân Lập) đang cắt trộm khoảng 300kg sầu riêng, trị giá khoảng 15 triệu đồng tại khu vực vườn sầu riêng của ông Đào Trọng Nghĩa (ngụ xã Cẩm Mỹ) chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Hai tên trộm sầu riêng trong đêm. Ảnh: CA

Qua điều tra, hai ngày hôm trước LTĐ còn cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp khoảng 1 tấn sầu riêng tại khu vườn trên.

Công an xã đang tạm giữ hai nghi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.