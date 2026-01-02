Cô gái bị bạn trai quen trên mạng dùng hình ảnh 'nóng' tống tiền 02/01/2026 09:51

(PLO)- Cô gái quen bạn trai trên mạng, có quan hệ tình cảm, bị bạn trai quay lại hình ảnh "nóng" rồi tống tiền.

Ngày 2-1-2026, Công an phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Nhân (41 tuổi) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Nhân lên mạng làm quen với chị TTA. Sau đó hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Nguyễn Hữu Nhân cùng tang vật khi nhận tiền của bạn gái. Ảnh: Công an

Trong thời gian này Nhân đã quay lại hình ảnh khoả thân của chị TTA.

Sau khi có hình ảnh nhạy cảm của bạn gái, Nhân đã nhắn tin cho chị A và yêu cầu chuyển tiền nếu không sẽ tung hình ảnh lên mạng cho mọi người biết.

Sau khi chị A đã chuyển tiền nhưng Nhân vẫn yêu cầu chuyển tiền nên đã tố cáo.

Ngày 31- 12- 2025 khi Nhân hẹn nhận tiền của người bạn gái thì Công an bắt quả tang.

Theo thông tin ban đầu Nhân "tống tiền" bạn gái nhiều lần với tổng số tiền 20 triệu đồng.