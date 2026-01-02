Người dân đi câu cá phát hiện quả bom hơn 300 kg bên bờ suối 02/01/2026 11:42

(PLO)- Một người dân ở Đắk Lắk đi câu cá thì phát hiện quả bom nặng hơn 300 kg bên bờ suối.

Ngày 2-1, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xử lý, hủy nổ thành công quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk).

Quả bom lộ thiên bên bờ suối. Ảnh: N.D

Trước đó, ông Nay Y Lùy (40 tuổi, ngụ buôn Chăm, xã Ea Hiao), đi câu cá tại suối Ea Hiao thì phát hiện một vật thể lạ trồi lên mặt đất. Nghi ngờ đây là bom chưa nổ, ông Lùy trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Hiao đã phối hợp bảo vệ hiện trường, xác định đây là quả bom nằm lộ thiên, gần khu vực rẫy của người dân.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức canh gác và thông báo rộng rãi đến người dân không tiếp cận khu vực trên.

Sau đó, Ban Công binh, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), xác định quả bom có chiều dài khoảng 1,2 m, nặng 334 kg; ngòi nổ và lượng thuốc bên trong quả bom vẫn tiềm ẩn nguy hiểm lớn nếu chịu tác động ngoại lực.

Đến ngày 2-1, lực lượng chức năng đã di dời quả bom đến vị trí an toàn, xa khu dân cư và cho hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.