Tây Ninh: Bom sót lại sau chiến tranh phát nổ, 25 cây sầu riêng bị phá hủy 02/09/2025 09:35

(PLO)- Một quả bom sót lại sau chiến tranh bất ngờ phát nổ trong vườn sầu riêng ở Tây Ninh, gây thiệt hại về tài sản, may mắn không có thương vong.

Ngày 2-9, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục khoanh vùng, rà soát toàn bộ khu vực vụ nổ bom ở xã Hưng Thuận để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời khuyến cáo người dân khi phát hiện vật thể lạ cần báo ngay cho chính quyền để xử lý kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 1-9-2025, tại vườn sầu riêng thuộc ấp Trảng Sa, xã Hưng Thuận, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh của chị Lê Thị Ngọc H (36 tuổi, ngụ xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh), xảy ra vụ nổ bom.

Bom sót lại phát nổ tại vườn sầu riêng ở xã Hưng Thuận. Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Thuận nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Lực lượng Công binh thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 7, Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp kiểm tra, rà soát khu vực bán kính 300 mét quanh vụ nổ.

Khu vườn sầu riêng nơi bom sót lại phát nổ. Ảnh cắt từ clip.

Kết quả cho thấy tại hiện trường xuất hiện một hố đất có đường kính 12 mét, sâu 4,7 mét, cách tuyến đường giao thông nông thôn gần nhất 232 mét. Các mảnh vỡ thu được tại chỗ được xác định là của một quả bom phá MK81 còn sót lại từ thời chiến tranh, nằm sâu dưới lòng đất khoảng 3-4 mét.

Vụ nổ không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hại 25 cây sầu riêng đã trồng được 8 năm.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân không phải do tác động bên ngoài, mà do bom nằm lâu dưới lòng đất, chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và môi trường nên tự phát nổ.