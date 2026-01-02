Đồng Tháp: 2 cha con đi đánh ghen làm 1 người tử vong 02/01/2026 18:28

(PLO)- Do có mâu thuẫn liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa vợ và người đàn ông khác, ông Tùng cùng con đi đánh ghen dẫn đến án mạng ngay ngày đầu năm 2026.

Ngày 2-1, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ vụ 2 cha con đi đánh ghen làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn ghen tuông liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa vợ mình và ông NNV (56 tuổi), nên sáng sáng 1-1 Nguyễn Công Tùng (51 tuổi, ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp) cùng con trai là NCT (17 tuổi) đi tìm ông V để đánh ghen.

Trong lúc xảy ra xô xát, Tùng đã dùng dao đâm ông V tử vong tại chỗ. Riêng T cũng bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CA

Nguyễn Công Tùng cùng con trai đi đánh ghen dẫn đến 1 người chết, con trai cũng bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thọ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Tổ công tác điều tra hình sự khu vực 6 làm việc với những người liên quan. Qua công tác vận động của công an, Tùng đã ra đầu thú sau hơn 1 giờ gây án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.