Gây án giết người từ vụ đánh ghen lúc 0 giờ 12/09/2025 16:50

(PLO)- Bị cáo Quyết đã gây án giết người sau khi được bạn rủ đi đánh ghen lúc đêm khuya...

Ngày 12-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Quyết 10 năm tù về tội giết người. Có 3 bị hại nhưng may mắn không ai tử vong.

Trước đó, năm 2021, Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 2000, ngụ Hà Nội), Nguyễn Duy Hải, Trần Nam Trường - lần lượt bị tuyên phạt 10, 12 và 9 năm tù cùng về tội giết người.

Năm 2016, Nguyễn Hoài Nam và chị Lê Mai A chung sống với nhau như vợ chồng và có 1 con chung. Năm 2019, do phát sinh mâu thuẫn nên Nam và chị Mai A chia tay.

Bị cáo Nguyễn Tiến Quyết tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Khoảng tháng 5-2019, chị Mai A và anh Vũ Tiến Đ nảy sinh quan hệ tình cảm nam nữ. Biết chuyện, Nam ghen tuông và mâu thuẫn với anh Đ.

Anh Lê Văn T, bạn của cả Nam và anh Đ khuyên hai bên nói chuyện hóa giải mâu thuẫn.

Khoảng 0h00 ngày 22-10-2019, anh Đ, chị Mai A cùng nhóm bạn (cả nam và nữ) đang ở một quán nước tại phố Núi Trúc (Hà Nội).

Lúc này, Nam gọi điện hẹn gặp mặt giải quyết mâu thuẫn và anh Đ hẹn đến khu vực ngã tư phố Núi Trúc – Kim Mã nói chuyện. Biết chuyện này, anh T cũng đến để giảng hòa.

Khi Nam đến điểm hẹn thì thấy nhóm anh Đ có đông người. Nam cho rằng anh Đ bố trí người để phục đánh mình. Vì vậy, Nam quay về nhà lấy dao bầu, dao mèo và gọi điện rủ nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Tiến Quyết đi cùng để "trợ chiến”.

Sau khi quay lại quán nước, Nam và anh Đ mâu thuẫn, cãi nhau và dùng ghế nhựa đánh nhau. Thấy Nam rút dao ra tấn công anh Đ, anh T vội xông vào ôm Nam can ngăn.

Cùng thời điểm, những người đi cùng Nam, trong đó có Quyết dùng dao đâm vào lưng anh T. Anh T và anh Đ bỏ chạy sang phía bên kia đường thì nhóm Nam cũng đuổi theo.

Lúc này, để ngăn cản nhóm của Nam, một người trong nhóm anh Đ dùng gậy khua khoắng. Tuy nhiên, Nam cùng đồng phạm vẫn xông vào tấn công và đâm bị thương 2 người khác.

Trong đó, bị cáo Quyết nhặt dao phóng lợn dưới đường đâm vào bụng một người.

Sau khi nhóm Nam bỏ đi, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và may mắn thoát chết. Tuy nhiên, 3 nạn nhân trong vụ án lần lượt bị tổn hại từ 6% đến 28% sức khỏe.

Nguyễn Hoài Nam nhanh chóng bị công an bắt giữ và điều tra về hành vi giết người. Những người giúp sức cho Nam cũng ra đầu thú không lâu sau đó.

Tuy nhiên, do bị cáo Quyết bị bệnh tâm thần nên được tạm đình chỉ điều tra để đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau một thời gian được điều trị và khỏi bệnh, ngày 16-12-2024, cơ quan tố tụng phục hồi điều tra đối với Nguyễn Tiến Quyết.